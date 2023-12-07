Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський привітав зі святом Хануки і взяв участь у церемонії запалення свічок (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський привітав зі святом Хануки і взяв участь у церемонії запалення свічок (фото, відео)
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Я бажаю всім вам, нам і всім тим, хто завжди на боці світла, на боці України та людей, на боці життя, – Хануки й перемоги»

Сьогодні, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський із нагоди початку єврейського свята Ханука разом із представниками єврейського духовенства України взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок. Про це інформує пресслужба глави держави.

Президент привітав єврейську громаду зі святом Хануки.

«Це свято – про перемогу сили духу. І це найголовніше. Я бажаю всім вам, нам і всім тим, хто завжди на боці світла, на боці України та людей, на боці життя, – Хануки й перемоги», – зазначив президент.

6 фото
На весь екран

У церемонії взяли участь: голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер, заступник голови Ради Федерації єврейських громад України рабин Рафаель Рутман, головний рабин єврейської релігійної громади центральної синагоги Києва Моше Асман, головний рабин Львова Мордехай Болд, головний рабин Ужгорода Менахем Мендель Вільгельм, головний рабин Житомира Шломо Вільгельм, головний рабин Одеси Авраам Вольф, головний рабин Кривого Рогу Лірон Едері, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький, головний рабин Харкова Моше Москович, головний рабин Сум Єхіель Левітанський, головний рабин синагоги Бейт Менахем Хабад (Київ) Йонатан Маркович.

Нагадаємо, сьогодні ввечері 7 розпочнеться святкування Хануки, яку традиційно відзначають упродовж восьми днів. Хануку також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів».

Читайте також: У центрі Києва з’явилася перша Ханукія
Теги: свята Володимир Зеленський президент свято іудеї

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Зеленський звернеться до сенаторів США на закритому брифінгу – ЗМІ
5 грудня, 06:30
Орбан вважає, що пропозиція Єврокомісії про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам «багатьох членів», зокрема Угорщини
Представниця Єврокомісії поставила на місце Орбана, який проти вступу України в ЄС
4 грудня, 17:52
Зеленський розповів, що сьогодні весь день робив на півдні України (відео)
Зеленський розповів, що сьогодні весь день робив на півдні України (відео)
29 листопада, 21:39
Зеленський попросив українців бути максимально обережними через негоду
Через негоду без світла залишилися 400 населених пунктів у десяти областях – Зеленський
26 листопада, 21:12
Bloomberg: Боротьба України за зброю та увагу відкриває шанс Путіну
Bloomberg: Боротьба України за зброю та увагу відкриває шанс Путіну
24 листопада, 05:50
Міжнародний чоловічий день є офіційним святом у понад 80 країнах світу, включаючи США, Канаду, Великобританію, Францію та Німеччину
Нардепи пропонують встановити в Україні Міжнародний день чоловіків
20 листопада, 16:02
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
17 листопада, 21:24
Саломе Зурабішвілі розповіла, яку загрозу вбачає у росіянах які мешкають у Грузії
Президентка Грузії вимагає посилення контролю за російськими втікачами
14 листопада, 16:00
Володимир Зеленський виступив на конференції Reuters Next
Зеленський розповів, коли буде наступне важливе рішення щодо вступу в ЄС
8 листопада, 22:56

Політика

Зеленський привітав зі святом Хануки і взяв участь у церемонії запалення свічок (фото, відео)
Зеленський привітав зі святом Хануки і взяв участь у церемонії запалення свічок (фото, відео)
Дубінський зустрічатиме Новий рік у СІЗО
Дубінський зустрічатиме Новий рік у СІЗО
Ймовірний новий голова комітету зі свободи слова розповів, як буде розбирати завали після Шуфрича
Ймовірний новий голова комітету зі свободи слова розповів, як буде розбирати завали після Шуфрича
Декларації чиновників стануть доступними для всіх: НАЗК назвало терміни
Декларації чиновників стануть доступними для всіх: НАЗК назвало терміни
Зеленський підписав нові санкції проти росіян: у списку Кадиров та його соратники
Зеленський підписав нові санкції проти росіян: у списку Кадиров та його соратники
Веніславський відреагував на своє увільнення від посади
Веніславський відреагував на своє увільнення від посади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
22K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
12K
Українці сперечаються через памʼятник Герою Мацієвському в Києві
11K
Убивство ексдепутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
8501
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України
8453
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка

Новини

Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Сьогодні, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Сьогодні, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua