Зеленський привітав зі святом Хануки і взяв участь у церемонії запалення свічок (фото, відео)

Володимир Зеленський: «Я бажаю всім вам, нам і всім тим, хто завжди на боці світла, на боці України та людей, на боці життя, – Хануки й перемоги»

Сьогодні, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський із нагоди початку єврейського свята Ханука разом із представниками єврейського духовенства України взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок. Про це інформує пресслужба глави держави.

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Президент привітав єврейську громаду зі святом Хануки.

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«Це свято – про перемогу сили духу. І це найголовніше. Я бажаю всім вам, нам і всім тим, хто завжди на боці світла, на боці України та людей, на боці життя, – Хануки й перемоги», – зазначив президент.

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У церемонії взяли участь: голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер, заступник голови Ради Федерації єврейських громад України рабин Рафаель Рутман, головний рабин єврейської релігійної громади центральної синагоги Києва Моше Асман, головний рабин Львова Мордехай Болд, головний рабин Ужгорода Менахем Мендель Вільгельм, головний рабин Житомира Шломо Вільгельм, головний рабин Одеси Авраам Вольф, головний рабин Кривого Рогу Лірон Едері, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький, головний рабин Харкова Моше Москович, головний рабин Сум Єхіель Левітанський, головний рабин синагоги Бейт Менахем Хабад (Київ) Йонатан Маркович.

Нагадаємо, сьогодні ввечері 7 розпочнеться святкування Хануки, яку традиційно відзначають упродовж восьми днів. Хануку також називають «Свято восьми свічок» або «Свято вогнів».