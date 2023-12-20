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Найдовша ніч 2023 року: коли чекати на зимове сонцестояння

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Найдовша ніч 2023 року: коли чекати на зимове сонцестояння
У 2023 році зимове сонцестояння припадає на 22 грудня
фото: Pixabay

Час, коли Сонце стає найближче до Землі, здавна вважався містичним

Незабаром на українців чекає унікальне астрономічне явище – зимове сонцестояння, або сонцеворот. Це день із найдовшою ніччю і найкоротшим днем року.

Зимове сонцестояння відбувається тоді, коли нахил осі Землі до Сонця досягає максимального значення і два космічні об’єкти стають найближче один до одного за весь рік. У Північній півкулі саме від цього дня починається астрономічна зима. А в Південній півкулі в цей же час відбувається день літнього сонцестояння.

Коли зимове сонцестояння 2023 року

Найчастіше день зимового сонцестояння випадає на 21 грудня (рідше 20 або 23 грудня). Але в роки, які передують високосному, цей день припадає на 22 грудня. Саме так і буде 2023-го. У цю п’ятницю, о 05:27 за київським часом, Сонце стане найближче до Землі. Сонце в цей день зійде о 07:56, а зайде о 15:56.

Період зимового сонцестояння вважається початком астрономічної зими. Зазначимо, що сонцеворот буває двічі на рік. Перший припадає на червень і називається в Північній півкулі днем літнього сонцестояння, коли ніч – найкоротша за рік, а день – найдовший.

Традиції та звичаї

Здавна наші предки вважали Сонце символом відродження, нового життя, тому не дивно що сонячним циклам приділялася велика увага.

День зимового сонцестояння вважався містичним і навіть означав початок нового року. Адже після нього Сонце починало приносити більше тепла. Щоб перемогти темряву, предки розкладали і запалювали багаття, катали по селу колеса, які палали, прикрашали будинки ялинковими гілочками та випікали обрядовий коровай у формі небесного світила.

Також існувало вірування, що після зимового сонцестояння духи покійних пращурів приходять на Землю. Тому цього дня співали обрядові пісні, веселилися, розважалися, щоб привернути до родини багатство і добро.

Дівчата в день зимового сонцестояння збиралися разом та ворожили на кохання.

Народні прикмети

Здавна наші предки наділяли день зимового сонцестояння особливим значенням і навіть дотримувалися таких прикмет:

  • Якщо на деревах іній, то наступного року буде великий урожай.
  • День похмурий, весна прийде рано, а ясне небо свідчить про довгу і сувору зиму.
  • Сильний снігопад – до тривалої і сніжної зими.

Нагадаємо, що переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.

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Теги: традиції Планета Земля Сонце

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