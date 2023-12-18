Білий дім підтвердив готовність йти на компроміси задля допомоги Україні

Кірбі заявив, що впродовж вихідних відбулися активні дискусії щодо допомоги Україні

Президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Про це повідомив під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

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«Впродовж вихідних відбулися активні дискусії, і ми, з боку Білого дому, беремо участь у цих обговореннях», – прокоментував Кірбі хід переговорів у Сенаті США між республіканцями і демократами.

Він підкреслив необхідність досягнення прогресу в цих обговореннях, особливо з урахуванням того, що кошти на безпекову допомогу Україні практично вичерпані.

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«Як сказав президент, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори, він також готовий йти на компроміси як у питаннях (міграційної – ред.) політики, так і в питаннях безпеки кордону», – зазначив представник Білого дому.

Як повідомлялося, уже до 30 грудня у міністерства оборони США закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої в Україну.

Нагадаємо, у Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.