24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні категорично заборонено сваритися, лаятися

24 грудня, Святвечір (Святий Вечір), День працівників архівних установ та День покупця в останню хвилину. Віряни вшановують пам'ять Євгенії Римської.

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Святвечір

Різдво Христове – одне з церковних свят, переддень якого також вважається святом. Святвечір, Святий Вечір, Свята Вечеря – все це назви світлого та багатого на традиції свята. Точної години народження Христа в Біблії не вказано, одна вважається, що народився Син Божий опівночі. Можливо, це пішло від старовинної євпрейської традиції.

День народження Ісуса Христа став святом не відразу. Спочатку християни святкували лише Воскресіння Сина Божого (Великдень). 25 грудня 336 року стало першим святом Різдва Христового. Спершу воно було популярне в Римській імперії, а згодом поширилося на інші країни. У Київській Русі перша згадка про Різдво та Святий Вечір датується X століттям.

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Різдво – це день очікування важливої та радісної події – народження Ісуса Христа. 24 грудня до самої Святої Вечері віряни дотримуються особливо суворого посту. Святвечір розділяє собою сорокаденний різдвяний або пилипівський піст та період різдвяних свят, що триває 12 днів.

День працівників архівних установ України

Професійне свято День працівників архівних установ України припадає на 24 грудня. Цей день був запроваджений указом Леоніда Кучми у 1998 році. Бібліотечно-архівний відділ, на той час перший державний орган з управління архівними документами, був створений на початку XX сторіччя та функціонував з 1917 року. З 1999 року ця організація отримала назву Державний комітет архівів України.

В архівних установах держави зберігається більше ніж 60 мільйонів одиниць різних видів документів. В різних містах держави зосереджено понад 700 архівів. Зараз загальна кількість працівників таких установ складає більш ніж 5000.

Працівники архівів – люди багатогранні, які мають широкий кругозір, розуміються у документообігу, історії та мають добре розвинені навички обробки великих обсягів інформації у дуже стислі строки.

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День покупця в останню хвилину

День покупця в останню хвилину (​Last-Minute Shopper’s Day) відзначають 24 грудня кожного. Ця подія про феномен шопінгу в останню хвилину. Це день, присвячений тим, хто відкладає святковий шопінг до останнього. Цей день знаменує собою останню можливість для покупців завершити свої святкові покупки. Це культурний феномен, який існує вже багато століть, а в інтернеті можна знайти безліч порад, як пережити шопінг в останню хвилину.

Концепція Дня покупця в останню хвилину сягає корінням у західну традицію святкового сезону, який триває з кінця листопада до початку січня. Цей період, спочатку зосереджений навколо релігійних подій, таких як Різдво і Новий рік, перетворився на піковий сезон для ритейлерів, що охоплює різноманітні свята та урочистості.

Яке сьогодні релігійне свято

24 грудня в церковному календарі – день пам’яті Євгенії Римської. Вона народилася у сім'ї римського префекта Єгипта Філіпа. Він сповідував язичництво, але до християн ставився по-доброму. Євгенія виховувалася освідченою жінкою, а всі знання вона отримала від свого батька. Якось серед манускриптів у сімейній бібліотеці вона знайшла писання апостола Павла. Дівчина, під їхнім впливом, прийняла християнство. Потім вона вступила до монастиря і переїхала до Риму разом зі своєю сім'єю.

Що не можна робити цього дня

Категорично заборонено сваритися, лаятися.

Не прийнято до святкового столу запрошувати друзів – це сімейний вечір.

Не рекомендовано багато та голосно розмовляти під час святкової вечері.

Народні прикмети і традиції

Заметіль – чекайте на великий урожай меду;

Зоряне небо – поля вродять;

Відлига до поганого урожаю.

Пам’ятні події 24 грудня

1518 рік – король Сигізмунд І дозволяє князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права;

1624 рік – гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством;

1814 рік – у Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписують договір, що завершує англо-американську війну;

1851 рік – під час пожежі в бібліотеці Конгресу США вщент згоріли 35 тисяч книг та безліч унікальних документів;

1871 рік – у Каїрі відбувається прем'єра опери Джузеппе Верді «Аїда», написана для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу;

1903 рік – у Великій Британії видають перший реєстраційний номер для авто – табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;

1908 рік – у Парижі відкривається перше міжнародне авіашоу;

1914 рік – німецький літак скидає бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;

1920 рік – на сцені «Метрополітен-опера» (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконує останню у своїй кар'єрі партію – Елеазара (Галеві «Дочка кардинала»);

1991 рік – незалежність України визнають Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія;

1997 рік – відбувається перший концерт гурту «Мандри», цей день вважається датою заснування гурту;

2004 рік – запускають на орбіту український супутник «Січ-1М».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Микола, Клавдія, Євгенія, Агафія.