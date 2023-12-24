Головна Новини
search button user button menu button

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня до самої Святої Вечері віряни дотримуються особливо суворого посту
фото з відкритих джерел

Сьогодні категорично заборонено сваритися, лаятися

24 грудня, Святвечір (Святий Вечір), День працівників архівних установ та День покупця в останню хвилину. Віряни вшановують пам'ять Євгенії Римської.

Святвечір

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Різдво Христове – одне з церковних свят, переддень якого також вважається святом. Святвечір, Святий Вечір, Свята Вечеря – все це назви світлого та багатого на традиції свята. Точної години народження Христа в Біблії не вказано, одна вважається, що народився Син Божий опівночі. Можливо, це пішло від старовинної євпрейської традиції.

День народження Ісуса Христа став святом не відразу. Спочатку християни святкували лише Воскресіння Сина Божого (Великдень). 25 грудня 336 року стало першим святом Різдва Христового. Спершу воно було популярне в Римській імперії, а згодом поширилося на інші країни. У Київській Русі перша згадка про Різдво та Святий Вечір датується X століттям.

Різдво – це день очікування важливої та радісної події – народження Ісуса Христа. 24 грудня до самої Святої Вечері віряни дотримуються особливо суворого посту. Святвечір розділяє собою сорокаденний різдвяний або пилипівський піст та період різдвяних свят, що триває 12 днів.

День працівників архівних установ України

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Професійне свято День працівників архівних установ України припадає на 24 грудня. Цей день був запроваджений указом Леоніда Кучми у 1998 році. Бібліотечно-архівний відділ, на той час перший державний орган з управління архівними документами, був створений на початку XX сторіччя та функціонував з 1917 року. З 1999 року ця організація отримала назву Державний комітет архівів України. 

В архівних установах держави зберігається більше ніж 60 мільйонів одиниць різних видів документів. В різних містах держави зосереджено понад 700 архівів. Зараз загальна кількість працівників таких установ складає більш ніж 5000.

Працівники архівів – люди багатогранні, які мають широкий кругозір, розуміються у документообігу, історії та мають добре розвинені навички обробки великих обсягів інформації у дуже стислі строки.

День покупця в останню хвилину

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

День покупця в останню хвилину (​Last-Minute Shopper’s Day) відзначають 24 грудня кожного. Ця подія про феномен шопінгу в останню хвилину. Це день, присвячений тим, хто відкладає святковий шопінг до останнього. Цей день знаменує собою останню можливість для покупців завершити свої святкові покупки. Це культурний феномен, який існує вже багато століть, а в інтернеті можна знайти безліч порад, як пережити шопінг в останню хвилину.

Концепція Дня покупця в останню хвилину сягає корінням у західну традицію святкового сезону, який триває з кінця листопада до початку січня. Цей період, спочатку зосереджений навколо релігійних подій, таких як Різдво і Новий рік, перетворився на піковий сезон для ритейлерів, що охоплює різноманітні свята та урочистості.

Яке сьогодні релігійне свято

24 грудня в церковному календарі – день пам’яті Євгенії Римської. Вона народилася у сім'ї римського префекта Єгипта Філіпа. Він сповідував язичництво, але до християн ставився по-доброму. Євгенія виховувалася освідченою жінкою, а всі знання вона отримала від свого батька. Якось серед манускриптів у сімейній бібліотеці вона знайшла писання апостола Павла. Дівчина, під їхнім впливом, прийняла християнство. Потім вона вступила до монастиря і переїхала до Риму разом зі своєю сім'єю.

Читайте також: Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво

Що не можна робити цього дня

  • Категорично заборонено сваритися, лаятися.
  • Не прийнято до святкового столу запрошувати друзів – це сімейний вечір.
  • Не рекомендовано багато та голосно розмовляти під час святкової вечері.

Народні прикмети і традиції

  • Заметіль – чекайте на великий урожай меду;
  • Зоряне небо – поля вродять;
  • Відлига до поганого урожаю.
Читайте також: Тризуб на ялинці. Як різдвяні та новорічні листівки стають зброєю

Пам’ятні події 24 грудня

  • 1518 рік – король Сигізмунд І дозволяє князю Василю Сангушку утворити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького права;
  • 1624 рік – гетьман Михайло Дорошенко укладає міждержавний договір про взаємодопомогу між Військом Запорозьким та Кримським ханством;
  • 1814 рік – у Генті (нині Бельгія) Велика Британія та США підписують договір, що завершує англо-американську війну;
  • 1851 рік – під час пожежі в бібліотеці Конгресу США вщент згоріли 35 тисяч книг та безліч унікальних документів;
  • 1871 рік – у Каїрі відбувається прем'єра опери Джузеппе Верді «Аїда», написана для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу;
  • 1903 рік – у Великій Британії видають перший реєстраційний номер для авто – табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела;
  • 1908 рік – у Парижі відкривається перше міжнародне авіашоу;
  • 1914 рік – німецький літак скидає бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування;
  • 1920 рік – на сцені «Метрополітен-опера» (Нью-Йорк) видатний італійський співак Енріко Карузо виконує останню у своїй кар'єрі партію – Елеазара (Галеві «Дочка кардинала»);
  • 1991 рік – незалежність України визнають Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія;
  • 1997 рік – відбувається перший концерт гурту «Мандри», цей день вважається датою заснування гурту;
  • 2004 рік – запускають на орбіту український супутник «Січ-1М».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Микола, Клавдія, Євгенія, Агафія.

Теги: подарунок Різдвяні свята традиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 грудня, 00:05
Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар нова дата дня Святого Миколая – 6 грудня
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
6 грудня, 06:10
15 грудня – День працівників суду України
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:00
На Львівщині з ялинки вкрали іграшки, які вишила дружина захисника
На Львівщині невідомі вкрали ялинкові іграшки вартістю близько 100 тис. грн (фото)
14 грудня, 16:56
17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:15
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:20
Ханука вважається одним із найвеселіших свят в іудаїзмі
Сьогодні розпочинається святкування Хануки: традиції та звичаї
7 грудня, 08:46
Учені радять усвідомлено підходити до планування святкового застілля
Як не набрати зайві кілограми на різдвяні свята? Учені знайшли вихід
20 грудня, 10:36
«Ялинка» складається з газу в туманності
NASA показало «різдвяну ялинку» у космосі (відео)
21 грудня, 10:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Війська на передовій зіткнулися з серйозною проблемою – британська розвідка
152K
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
25K
Київ замело снігом (фото, відео)
22K
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
12K
Окупанти вивели свої кораблі з Чорного та Азовського морів
9077
Сховатися від війни за кордоном не вийде. І ось чому

Новини

24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
22 грудня, 19:02

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua