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    $3 тис. за уникнення призову: військового комісара Глухова впіймали на хабарі

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    $3 тис. за уникнення призову: військового комісара Глухова впіймали на хабарі

    Військовому комісару загрожує від 5 до 10 років тюремного ув‘язнення

    Військова прокуратура Сумського гарнізону спільно з оперативниками Управління захисту економіки в Сумській області ДЗЕ Нацполіції і слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Сумській області викрили на хабарі військового комісара Глухівського об’єднаного міського військового комісаріату.

    Про це повідомив прессекретар ГПУ Андрій Лисенко в Facebook.

     30 серпня 2019 підполковника затримано після одержання 3000 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    «Винагороду» військком вимагав і одержав за сприяння військовозобов‘язаному в уникненні призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та видачу приписного посвідчення. 

    Наразі тривають першочергові слідчі дії. Після них фігурантові планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає від 5 до 10 років тюремного ув‘язнення.

    До суду готується клопотання про обрання військовому комісарові запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

    прокуратура США Андрій Лисенко
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