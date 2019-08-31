$3 тис. за уникнення призову: військового комісара Глухова впіймали на хабарі



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Військовому комісару загрожує від 5 до 10 років тюремного ув‘язнення

Військова прокуратура Сумського гарнізону спільно з оперативниками Управління захисту економіки в Сумській області ДЗЕ Нацполіції і слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Сумській області викрили на хабарі військового комісара Глухівського об’єднаного міського військового комісаріату.

Про це повідомив прессекретар ГПУ Андрій Лисенко в Facebook.

30 серпня 2019 підполковника затримано після одержання 3000 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Винагороду» військком вимагав і одержав за сприяння військовозобов‘язаному в уникненні призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та видачу приписного посвідчення.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Після них фігурантові планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає від 5 до 10 років тюремного ув‘язнення.

До суду готується клопотання про обрання військовому комісарові запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.