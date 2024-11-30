30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не варто влаштовувати гучних гулянь із алкоголем

30 листопада відзначається День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації та Всесвітній день домашніх тварин. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного.

День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ

Відзначається професійне свято щорічно 30 листопада, починаючи з 2010 року.

Рішення про встановлення цього професійного свята було прийнято враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України та з метою підтримання престижу військової служби у військових частинах і підрозділах цього роду військ.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил Збройних Сил України є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об’єктів та оповіщення військ

Міжнародний день захисту інформації

30 листопада святкується Міжнародний день захисту інформації. Заснована ця подія в 1998 році Асоціацією комп’ютерного обладнання в США. Причиною стало те, що у тому ж році була вперше зафіксована активність комп’ютерного хробака.

Вірус був створений Робертом Моррісом. Тому фахівці замислились над необхідністю забезпечити інформаційний захист.

Встановивши Міжнародний день захисту інформації, Асоціація прагнула в такий спосіб нагадати всім про необхідність захисту комп'ютерної інформації та звернути увагу виробників і користувачів обладнання та програмних засобів на проблему безпеки.

Всесвітній день домашніх тварин

30 листопада святкують Всесвітній день домашніх тварин. Ініціатива запровадити таке свято виникла у представників руху за захист тварин та природи. Ідею вони представили на Міжнародному Конгресі, який відбувся 1931 року в Італії.

Головна мета свята – викликати у серці людини теплі почуття та бажання захистити домашніх тварин. Люди повинні завжди пам’ятати, що вони несуть відповідальність за братів наших менших. Основним гаслом свята стала фраза з відомого твору Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»: «Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили».

Яке сьогодні релігійне свято

зображення з відкритих джерел

30 листопада в церковному календарі – День святого апостола Андрія Первозванного. Андрій, родом з Віфсаїди (Галілея), був найближчим учнем пророка Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса Христа. Святий Іоанн сам направив майбутніх апостолів Андрія Первозванного і Іоанна Богослова до Ісуса, вказавши, що він є Агнець Божий.

Андрій першим з апостолів пішов за Христом, а потім привів до нього свого брата Петра. Тому апостола і називають Первозванним.

Після зішестя Святого Духа на апостолів святий Андрій вирушив проповідувати в східні країни. Пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, узбережжя Чорного моря, Крим, Причорномор'я і по Дніпру піднявся до того місця, де тепер розташований Київ. На своєму шляху Первозванний апостол зазнав багато печалей і мук від язичників – його виганяли з міст, били. Закінчив своє служіння в Патрах, місті в Греції, де був розп’ятий на Х-подібному хресті за наказом місцевого правителя Егеата.

На Андрія було прийнято ворожити на судженого-рядженого. У цей день всі незаміжні моляться Андрію Первозванному, щоб він подарував їм гарних наречених.

Що не можна робити

Не можна займатися хатніми справами: шити, в'язати, прибирати, прати.

Не варто влаштовувати гучних гулянь з алкоголем.

Не можна лихословити і пліткувати.

Народні прикмети

Якщо не йде сніг, то зима буде малосніжною.

Морозний день до гарного врожаю наступного року.

Мороз цього дня також віщує холодну зиму.

Пам’ятні події 30 листопада

1763 – Судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди – земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.

1786 – указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.

1867 – розпочав роботу Одеський маяк – перший електричний маяк на теренах Російської імперії.

1922 – утворено Чеченську автономну область у складі Російської СФРР.

1936 – пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.

1939 – провокацією на кордоні та подальшим нападом СРСР на Фінляндію почалась радянсько-фінська війна («Зимова війна»).

1968 – у Києві відкрили Республіканський будинок композиторів.

1973 – XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.

1996 – створено Державну митну службу України.

2002 – засновано Київську незалежну медіа-профспілку.

2006 – офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації «Microsoft».

2013 – відбувся незаконний силовий розгін «Беркутом» Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Іван, Ян.