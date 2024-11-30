Головна Новини
search button user button menu button

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада – День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ
фото: defence-ua.com

Цього дня не варто влаштовувати гучних гулянь із алкоголем

30 листопада відзначається День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ, Міжнародний день захисту інформації та Всесвітній день домашніх тварин. Віряни вшановують пам’ять святого апостола Андрія Первозванного.

День радіотехнічних військ повітряних сил ЗСУ

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
колаж: zoda.gov.ua

Відзначається професійне свято щорічно 30 листопада, починаючи з 2010 року.

Рішення про встановлення цього професійного свята було прийнято враховуючи важливе значення радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України та з метою підтримання престижу військової служби у військових частинах і підрозділах цього роду військ.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил Збройних Сил України є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначені для ведення радіотехнічної розвідки повітряних об’єктів та оповіщення військ

Міжнародний день захисту інформації

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: bolekhiv-rada.gov.ua

30 листопада святкується Міжнародний день захисту інформації. Заснована ця подія в 1998 році Асоціацією комп’ютерного обладнання в США. Причиною стало те, що у тому ж році була вперше зафіксована активність комп’ютерного хробака.

Вірус був створений Робертом Моррісом. Тому фахівці замислились над необхідністю забезпечити інформаційний захист.

Встановивши Міжнародний день захисту інформації, Асоціація прагнула в такий спосіб нагадати всім про необхідність захисту комп'ютерної інформації та звернути увагу виробників і користувачів обладнання та програмних засобів на проблему безпеки. 

Всесвітній день домашніх тварин

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: sambirrda.gov.ua

30 листопада святкують Всесвітній день домашніх тварин. Ініціатива запровадити таке свято виникла у представників руху за захист тварин та природи. Ідею вони представили на Міжнародному Конгресі, який відбувся 1931 року в Італії. 

Головна мета свята – викликати у серці людини теплі почуття та бажання захистити домашніх тварин. Люди повинні завжди пам’ятати, що вони несуть відповідальність за братів наших менших. Основним гаслом свята стала фраза з відомого твору Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц»: «Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили».

Яке сьогодні релігійне свято

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
зображення з відкритих джерел

30 листопада в церковному календарі – День святого апостола Андрія Первозванного. Андрій, родом з Віфсаїди (Галілея), був найближчим учнем пророка Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса Христа. Святий Іоанн сам направив майбутніх апостолів Андрія Первозванного і Іоанна Богослова до Ісуса, вказавши, що він є Агнець Божий.

Андрій першим з апостолів пішов за Христом, а потім привів до нього свого брата Петра. Тому апостола і називають Первозванним.

Після зішестя Святого Духа на апостолів святий Андрій вирушив проповідувати в східні країни. Пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, узбережжя Чорного моря, Крим, Причорномор'я і по Дніпру піднявся до того місця, де тепер розташований Київ. На своєму шляху Первозванний апостол зазнав багато печалей і мук від язичників – його виганяли з міст, били. Закінчив своє служіння в Патрах, місті в Греції, де був розп’ятий на Х-подібному хресті за наказом місцевого правителя Егеата.

На Андрія було прийнято ворожити на судженого-рядженого. У цей день всі незаміжні моляться Андрію Первозванному, щоб він подарував їм гарних наречених.

Читайте також: Церковний календар на грудень 2024 року: коли святкуємо Миколая та Різдво

Що не можна робити

  • Не можна займатися хатніми справами: шити, в'язати, прибирати, прати.
  • Не варто влаштовувати гучних гулянь з алкоголем.
  • Не можна лихословити і пліткувати.

Народні прикмети

  • Якщо не йде сніг, то зима буде малосніжною.
  • Морозний день до гарного врожаю наступного року.
  • Мороз цього дня також віщує холодну зиму.

Пам’ятні події 30 листопада

  • 1763 – Судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди – земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.
  • 1786 – указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.
  • 1867 – розпочав роботу Одеський маяк – перший електричний маяк на теренах Російської імперії.
  • 1922 – утворено Чеченську автономну область у складі Російської СФРР.
  • 1936 – пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.
  • 1939 – провокацією на кордоні та подальшим нападом СРСР на Фінляндію почалась радянсько-фінська війна («Зимова війна»).
  • 1968 – у Києві відкрили Республіканський будинок композиторів.
  • 1973 – XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.
  • 1996 – створено Державну митну службу України.
  • 2002 – засновано Київську незалежну медіа-профспілку.
  • 2006 – офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації «Microsoft».
  • 2013 – відбувся незаконний силовий розгін «Беркутом» Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Іван, Ян.

Читайте також:

Теги: традиції календар свята свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Різдвяний піст починається 15 листопада
Різдвяний піст 2024 року: дата, меню, обмеження та правила
15 листопада, 07:00
Небо похмуре – чекайте на відлигу
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 листопада, 00:05
Вітер з півночі дме, однак хмар немає – йде похолодання
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 листопада, 00:00
Листопад пропонує безліч сприятливих днів для експериментів з вашим волоссям.
Календар стрижок на листопад 2024: найкращі дні для догляду за волоссям
31 жовтня, 22:00
Рятувальники святкують Геловін
Геловін в Україні: рятувальники показали, як відзначають свято
31 жовтня, 20:54
Що святкують 12 листопада
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12 листопада, 00:24
Що святкують 14 листопада
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 листопада, 00:05
У Києві невідомі одразу після тривоги запустили салют (відео)
У Києві невідомі одразу після тривоги запустили салют (відео)
12 листопада, 20:11
Навколо ялинки для Ватикану виник скандал
Екоактивісти закликають Папу Римського відмовитись від усталеної різдвяної традиції
14 листопада, 07:36

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
26K
Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа
19K
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування
17K
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
9241
Співробітники МЗС Грузії повстали проти рішення уряду призупинити інтеграцію до ЄС

Новини

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
28 листопада, 00:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua