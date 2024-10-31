Геловін в Україні: рятувальники показали, як відзначають свято

«Рятувальники готові до найстрашнішої ночі року», – ДСНС Полтавщини

Щорічно Геловін відзначають у ніч проти 1 листопада. Українські рятувальники теж долучилися до святкування та публікують кумедні фото.

«Рятувальники готові до найстрашнішої ночі року. Залишайтеся в безпеці та запалюйте свічки в безпечних місцях!», – йдеться у повідомленні.

На фото рятувальники в костюмах привидів позують на камеру. Також на знімках видно гарбузи, які підсилюють святковий настрій

Нагадаємо, що президент США Джо Байден жартома покусав немовлят під час святкування Геловіну в Білому домі. Кумедні фото та відео поширилися в мережі.

Як відомо, Геловін – одне з найтаємничіших, наймістичніших і найдавніших свят в історії. Святкування зародилося ще за часів кельтів, отримало широку популярність у США і наприкінці 1990-х років потрапило до України.