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Геловін в Україні: рятувальники показали, як відзначають свято

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Геловін в Україні: рятувальники показали, як відзначають свято
Рятувальники святкують Геловін
фото: ДСНС Полтавщини

«Рятувальники готові до найстрашнішої ночі року», – ДСНС Полтавщини

Щорічно Геловін відзначають у ніч проти 1 листопада. Українські рятувальники теж долучилися до святкування та публікують кумедні фото.

«Рятувальники готові до найстрашнішої ночі року. Залишайтеся в безпеці та запалюйте свічки в безпечних місцях!», – йдеться у повідомленні.

Геловін в Україні: рятувальники показали, як відзначають свято фото 1

На фото рятувальники в костюмах привидів позують на камеру. Також на знімках видно гарбузи, які підсилюють святковий настрій

Геловін в Україні: рятувальники показали, як відзначають свято фото 2
Геловін в Україні: рятувальники показали, як відзначають свято фото 3

Нагадаємо, що президент США Джо Байден жартома покусав немовлят під час святкування Геловіну в Білому домі. Кумедні фото та відео поширилися в мережі.

Як відомо, Геловін – одне з найтаємничіших, наймістичніших і найдавніших свят в історії. Святкування зародилося ще за часів кельтів, отримало широку популярність у США і наприкінці 1990-х років потрапило до України.

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Теги: ДСНС свята рятувальники Україна Полтавщина Геловін свято

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