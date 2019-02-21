Виборча кампанія: у Києві невідомі порізали агітаційні намети



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Поліція Деснянського району розшукує зловмисників

Правоохоронці вживають заходи для встановлення осіб зловмисників та притягнення їх до відповідальності

У середу, 20 лютого, у Деснянському районі на проспекті Маяковського невідомий порізав агітаційний намет, поки волонтер роздавав перехожим листівки. А на проспекті Відрадний, що у Солом’янському районі, зловмисник зірвав банер і також понівечив намет гострим предметом. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Поліцейські на місці подій поспілкувалися із заявниками та свідками інцидентів.

Наразі правоохоронці вживають заходи для встановлення осіб зловмисників та притягнення їх до відповідальності.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п'яти років обмеження волі.

Нагадаємо, 19 лютого на Одещині невідомий зловмисник вчинив пошкодження майна передвиборчого штабу кандидата у президенти України.

Як повідомлялося, за добу Національна поліція України відкрила п'ять кримінальних проваджень, пов'язаних з виборчим процесом.