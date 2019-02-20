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    Священики активно включилися в агітацію на виборах - Комітет виборців

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    Священики активно включилися в агітацію на виборах - Комітет виборців
    Ілюстративне фото

    За даними представника КМУ, тему виборів піднімають чи не на кожному церковному зібранні

    Особливістю виборчої кампанії 2019 року стало те, що в ній активну участь беруть церковні діячі. Про це під час прес-конференції заявив представник Комітету виборців України у Вінницькій області В'ячеслав Телень. Про це повідомляє УНН.

    Раніше про кандидатів у президенти України говорили на зібраннях територіальних громад. Тепер цю тему піднімають чи не на кожному церковному зібранні, каже Телень.

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    «Дуже цікаво спостерігати, як у нас священики, єпископи, церковні старости долучилися до передвиборчої компанії. І я думаю, що для Вінницької області це буде одним із важелів впливу на думку вірян, на думку потенційного виборця, за кого він може проголосувати», - підкреслив він.

    Нагадаємо, предстоятель Помісної церкви Епіфаній заперечив можливість проведення роботи з вірянами на тему виборів

    «Православна церква України не братиме участі в агітації напередодні президентських виборів, бо не має на це права. А священиків, які все ж вдадуться до політичних агітацій, каратимуть», – наголосив Епіфаній.

    Він підкреслив, що піде голосувати на виборах президента, але церква не братиме участі в агітації.

    Як відомо, ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів в президенти - 44 людини.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут


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