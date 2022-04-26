36-та річниця Чорнобильської катастрофи: РФ створює нову ядерну загрозу

Росія загрожує світові новою катастрофою

Сьогодні, 26 квітня, 36-та річниця Чорнобильської катастрофи.

У ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися вибухи, що повністю зруйнували реактор. Через вибух почалася пожежа.

У результаті аварії утворилася радіоактивна хмара, що накрила Україну, Білорусь, Росію, а також значну частину європейських країн.

Навколо ЧАЕС створена 30-кілометрова зона відчуження. В даний час над зруйнованим енергоблоком АЕС встановлено саркофаг.

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала відео про трагедію на ЧАЕС. В ньому зазначається, що Росія може спричинити нову катастрофу.

«Пам'ятаємо про радіаційну трагедію на нашій землі! Вшануємо подвиг ліквідаторів! Не допустимо нової катастрофи, спричиненою «руським міром». Слава Україні!» - йдеться в дописі до відео.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня з'явилася інформація про підготовлюваний Росією теракт на території Чорнобильської АЕС.

Чорнобильська АЕС понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ.

31 березня російські військові залишили ЧАЕС і двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь.

Перед цим окупанти склали та підписали «Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции», зазначивши, що з боку адміністрації «об'єкта, який охоронявся» претензій до нацгвардії РФ немає.

На ЧАЕС 2 квітня підняли прапор України.