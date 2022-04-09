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    Події в Україні

    У зоні ЧАЕС, де окопувалися рашисти, зафіксовано аномально високий рівень радіації

    Фахівці заміряли рівень радіації в Рудому лісі - У зоні ЧАЕС, де окопувалися рашисти, зафіксовано аномально високий рівень радіації
    Фахівці заміряли рівень радіації в Рудому лісі
    фото: Енергоатом

    Окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості

    Фахівці «Енергоатому» відвідали одну з ділянок Рудого лісу в зоні відчуження ЧАЕС, де російські військові копали траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди. Про це повідомляє «Енергоатом».

    На цьому місці було зафіксовано аномально високі показники радіаційного стану:

    • показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2-4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму,
    • один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми,
    • іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше. Фахівці зазначають, що при потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання.

    «Таким чином, на всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості», - зазначає «Енергоатом».

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    У зоні ЧАЕС, де окопувалися рашисти, зафіксовано аномально високий рівень радіації
    У зоні ЧАЕС, де окопувалися рашисти, зафіксовано аномально високий рівень радіації
    У зоні ЧАЕС, де окопувалися рашисти, зафіксовано аномально високий рівень радіації

    Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав ЧАЕС. Він показав, як рашисти голіруч копали заражені радіацією ґрунти.

    Нагадаємо, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.

    А ось серед окупантів паніка через опромінення військових у зоні ЧАЕС.

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    Теги: росія окупанти ЧАЕС війна Україна окупація #stoprussia
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    У зоні ЧАЕС, де окопувалися рашисти, зафіксовано аномально високий рівень радіації