40 генпрокурорів CША хочуть розслідувати справу проти Facebook



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Розслідування проти корпорації почне окрема група, яку очолює генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс

40 генпрокурорів США мають намір взяти участь в антимонопольному розслідуванні під керівництвом штату Нью-Йорк в відношенні Facebook.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерела.

Як відомо, розслідування проти корпорації почне окрема група, яку очолює генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс.

Відзначається, що представники цього штату матимуть для цього підтримку інших американських штатів.

За наявною інформацією, Джеймс разом з іншими генпрокурорами зустрілася з чиновниками американської Федеральної торгової комісії, а також представниками міністерства юстиції. На зборах вони обговорили ситуацію, що стосується Facebook.

Нагадаємо, нещодавно громадянин Росії Андрій Тюрін в суді США визнав себе винним в крадіжці даних у понад 80 мільйонів клієнтів американської компанії JPMorgan Chase і ще 11 компаній.