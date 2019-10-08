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    40 генпрокурорів CША хочуть розслідувати справу проти Facebook

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    40 генпрокурорів CША хочуть розслідувати справу проти Facebook

    Розслідування проти корпорації почне окрема група, яку очолює генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс

    40 генпрокурорів США мають намір взяти участь в антимонопольному розслідуванні під керівництвом штату Нью-Йорк в відношенні Facebook.

    Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерела.

    Як відомо, розслідування проти корпорації почне окрема група, яку очолює генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс.

    Відзначається, що представники цього штату матимуть для цього підтримку інших американських штатів.

    За наявною інформацією, Джеймс разом з іншими генпрокурорами зустрілася з чиновниками американської Федеральної торгової комісії, а також представниками міністерства юстиції. На зборах вони обговорили ситуацію, що стосується Facebook.

    Нагадаємо, нещодавно громадянин Росії Андрій Тюрін в суді США визнав себе винним в крадіжці даних у понад 80 мільйонів клієнтів американської компанії JPMorgan Chase і ще 11 компаній.

    США Нью-Йорк розслідування Facebook соціальні мережі
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