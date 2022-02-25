Ворог наніс ракетні удари по військовому аеродрому на Хмельниччині, обійшлося без жертв

По аеродрому у Старокостянтинові завдано п’ять ударів ракетою «Калібр».

Ворог незначно пошкодив злітно-посадкову смугу

Близько дев’ятої вечора 25 лютого обстрілам піддався військовий аеродром у Старокостянтинові, що у Хмельницькій області. Про це у коментарі «Главкому» повідомив міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

«Завдано п’ять ударів ракетою «Калібр» по нашому військовому аеродрому. Жертв немає. Незначно пошкоджено злітно-посадкову смугу, також відбулося загоряння трави», – розповів мер.

За його словами, ситуація у місті контрольована.

Як повідомляв «Главком», 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.