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    Ворог наніс ракетні удари по військовому аеродрому на Хмельниччині, обійшлося без жертв

    По аеродрому у Старокостянтинові завдано п&rsquo;ять ударів ракетою &laquo;Калібр&raquo;. - Ворог наніс ракетні удари по військовому аеродрому на Хмельниччині, обійшлося без жертв
    По аеродрому у Старокостянтинові завдано п’ять ударів ракетою «Калібр».
    фото з відкритих джерел

    Ворог незначно пошкодив злітно-посадкову смугу

    Близько дев’ятої вечора 25 лютого обстрілам піддався військовий аеродром у Старокостянтинові, що у Хмельницькій області. Про це у коментарі «Главкому» повідомив міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

    «Завдано п’ять ударів ракетою «Калібр» по нашому військовому аеродрому. Жертв немає. Незначно пошкоджено злітно-посадкову смугу, також відбулося загоряння трави», – розповів мер.

    За його словами, ситуація у місті контрольована.

    Як повідомляв «Главком», 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

    «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

    За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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    Теги: армія війна Генштаб мер
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    Ворог наніс ракетні удари по військовому аеродрому на Хмельниччині, обійшлося без жертв