Кличко звернувся до киян і попередив про складну ніч попереду

У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про розгортання в місті територіальної оборони напередодні наступу на столицю. Відповідне повідомлення з'явилося в його Telegram.

«Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною. Російські війська – впритул до столиці. Знешкоджують військові і правоохоронці в місті диверсійні групи», – повідомив мер.

За словами Кличка, у столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.

Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто. А й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об'єктів у столиці.

Для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва.

Зараз ми розв'язуємо питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва.

«Я дякую мешканцям міста за їх готовність стати на захист столиці та країни разом з іншими підрозділами Збройних сил та силами правопорядку», – додав Кличко.

Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, – одразу сповіщайте про них правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога.

Мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, просимо терміново перевірити дахи на наявність міток.

Буквально нещодавно ми отримали інформацію від мешканців одного з житлових комплексів столиці. Вони виявили чимало таких міток на території свого комплексу. Повідомили про них і оперативно самі почали зафарбовувати мітки диверсантів.

Також до уваги киян! Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, – одразу сповіщайте про них правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога.

Мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, просимо терміново перевірити дахи на наявність міток.

«Буквально нещодавно ми отримали інформацію від мешканців одного з житлових комплексів столиці. Вони виявили чимало таких міток на території свого комплексу. Повідомили про них і оперативно самі почали зафарбовувати мітки диверсантів», – пояснив Кличко.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в- районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.