До України з Польщі прибули боєприпаси

Колона з боєприпасами вже в Україні

В Україну з Польщі прибули вантажівки з боєприпасами для української армії. Про це написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

«Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дісталася наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні і рішуче виступаємо проти російської агресії», – написав Блащак.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО постачатимуть Україні системи протиповітряної оборони та додаткове озброєння.

Нагадаємо, Рада Європи зупинила членство Росії у двох органах. Також канцлер Австрії Карл Нехаммер підтвердив, що Європейський Союз блокує європейські активи президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Також повідомлялося, що Єлизавета Пєскова, донька прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, виступила проти війни в Україні.