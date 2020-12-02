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    40% українців відмовляються вакцинуватися від Covid-19

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    <span>За&nbsp;прогнозами МОЗ, українців можуть почати вакцинувати в&nbsp;другому кварталі 2021 року</span> - 40% українців відмовляються вакцинуватися від Covid-19
    За прогнозами МОЗ, українців можуть почати вакцинувати в другому кварталі 2021 року

    Разом з тим більшість українців хочуть зробити щеплення від коронавірусу, однак якщо це буде безкоштовно

    Понад половина українців готова зробити щеплення від коронавірусу. Однак це за умови, що вакцина буде безкоштовною.

    Про це свідчать результати опитування, проведеного 28-30 листопада соціологічною групою «Рейтинг».

    Так, 55% опитаних готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% — не готові.

    А ось якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше — 35%, а 57% не будуть робити її у такому випадку.

    Соціологи також зазначають, що прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед людей старшого віку, мешканців сіл, а платного — серед молоді й жителів Києва.

    Опитування проводилося з 28 по 30 листопада. Було опитано 2500 осіб методом телефонного інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму.

    До слова, Британія першою в світі схвалила вакцину Pfizer та BioNTech

    Також відомо, що Японія проведе безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу. 

    Крім того, у США визначили, хто перший отримає вакцину від коронавірусу.

    За останніми даними Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Теги: соцопитування медицина Україна щеплення вакцинація ліки
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