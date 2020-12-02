40% українців відмовляються вакцинуватися від Covid-19

Про це свідчать результати опитування, проведеного 28-30 листопада соціологічною групою «Рейтинг».

Так, 55% опитаних готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% — не готові.

А ось якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше — 35%, а 57% не будуть робити її у такому випадку.

Соціологи також зазначають, що прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед людей старшого віку, мешканців сіл, а платного — серед молоді й жителів Києва.

Опитування проводилося з 28 по 30 листопада. Було опитано 2500 осіб методом телефонного інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму.

До слова, Британія першою в світі схвалила вакцину Pfizer та BioNTech.

Також відомо, що Японія проведе безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу.

Крім того, у США визначили, хто перший отримає вакцину від коронавірусу.

За останніми даними Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.