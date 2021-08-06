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    6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні варто приділити час молитви або медитації

    У п’ятницю, 6 серпня відзначаються такі свята:

    • Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
    Це міжнародний день, який був запропонований організацією «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі». Він відзначається в річницю дня бомбардування японського міста Хіросіми 6 серпня 1945.

    Цей день служить для нагадування про цю людську трагедію, про роль лікарів в боротьбі за мир і в запобіганні війни в цілому. Організація відзначає цей день своєю повсякденною роботою.

    Організація виникла в 1980 році у Франції в результаті відокремлення від іншої знаменитої міжнародної організації «Лікарі без кордонів». З тих пір великі відділення «Лікарів світу» з’явилися у дванадцяти країнах, включаючи США, Швецію і Нідерланди.

    • Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)
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    Саме цього дня, 6 серпня 1945 року, американська авіація скинула атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Під час вибуху загинуло понад 70 тисяч осіб.

    Ще десятки тисяч померли від важких хвороб в наступні кілька років. За приблизними оцінками істориків, загальне число жертв вибуху сягає 200 тисяч людей.

    • Міжнародний день пива
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    Щорічне неофіційне свято відзначають в першу п'ятницю серпня.

    • День пам'яті благовірних князів Бориса і Гліба

    Сьогодні, 6 серпня, православна церква вшановує пам’ять святих благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба (у святому хрещенні – Роман і Давид).

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    Історія

    Князі Борис і Гліб були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Народилися вони незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.

    Борис і Гліб були вбиті старшим братом Святополком під час міжусобиці, яка розгорілася після смерті батька у 1015 році. Спершу той наказав убити Бориса. Сталося це 24 липня 1015 року (6 серпня за новим стилем) на березі річки Альти. Невдовзі помер і Гліб. Вбивці наздогнали князя в гирлі річки Смядині, поруч зі Смоленськом.

    Після мученицької смерті від рук одновірців церква зарахувала братів до лику святих. Вони стали першими святими на Русі, канонізованими до лику мучеників-страстотерпців.

    Традиції

    6 серпня люди вважали за краще утриматися від будь-якої складної роботи і не обтяжувати себе домашніми обов'язками. Натомість цього дня вони сходили один до одного в гості й пригощали домашніми пирогами.

    У день пам’яті святих Бориса і Гліба люди намагалися не виїжджати працювати в поле, щоб не потрапити в сильну пожежу. Річ у тім, що зазвичай у серпні розпочиналася пора гроз із блискавками, через які могли загорітися копиці сіна.

    Водночас 6 серпня можна займатися збором ягід, варити із них компоти, варення. Також цього дня робилися також запаси березових віників для лазні. Вибирали берези з спадаючими гілками або молоді деревця, які ще не цвіли.

    Народні прикмети на 6 серпня:

    • Дощ з ранку – до погожого і ясного дня.
    • Тепло і сонячно – зима буде холодною.
    • Мухи з ранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
    • Південний вітер – до негоди.
    • Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.
    • Роса до полудня – буде гроза.
    • З осики пух полетів – пора збирати підосичники.
    • Якщо повний місяць – не можна рубати ліс для будівництва будинку.
    • Яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня.
    • Чайки на воду часто сідають – до дощу.

    Що не рекомендується робити:

    У цей день з поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір'я, що 6 серпня гроза копиці сіна пече. Є й приказка: «На Гліба і Бориса за хліб не берися». Сьогодні краще присвятити час молитві.

    У кого іменини 6 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман.

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    6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони