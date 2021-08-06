6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні варто приділити час молитви або медитації
У п’ятницю, 6 серпня відзначаються такі свята:
- Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
Цей день служить для нагадування про цю людську трагедію, про роль лікарів в боротьбі за мир і в запобіганні війни в цілому. Організація відзначає цей день своєю повсякденною роботою.
Організація виникла в 1980 році у Франції в результаті відокремлення від іншої знаменитої міжнародної організації «Лікарі без кордонів». З тих пір великі відділення «Лікарів світу» з’явилися у дванадцяти країнах, включаючи США, Швецію і Нідерланди.
- Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)
Саме цього дня, 6 серпня 1945 року, американська авіація скинула атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Під час вибуху загинуло понад 70 тисяч осіб.
Ще десятки тисяч померли від важких хвороб в наступні кілька років. За приблизними оцінками істориків, загальне число жертв вибуху сягає 200 тисяч людей.
- Міжнародний день пива
Щорічне неофіційне свято відзначають в першу п'ятницю серпня.
- День пам'яті благовірних князів Бориса і Гліба
Сьогодні, 6 серпня, православна церква вшановує пам’ять святих благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба (у святому хрещенні – Роман і Давид).
Історія
Князі Борис і Гліб були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Народилися вони незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.
Борис і Гліб були вбиті старшим братом Святополком під час міжусобиці, яка розгорілася після смерті батька у 1015 році. Спершу той наказав убити Бориса. Сталося це 24 липня 1015 року (6 серпня за новим стилем) на березі річки Альти. Невдовзі помер і Гліб. Вбивці наздогнали князя в гирлі річки Смядині, поруч зі Смоленськом.
Після мученицької смерті від рук одновірців церква зарахувала братів до лику святих. Вони стали першими святими на Русі, канонізованими до лику мучеників-страстотерпців.
Традиції
6 серпня люди вважали за краще утриматися від будь-якої складної роботи і не обтяжувати себе домашніми обов'язками. Натомість цього дня вони сходили один до одного в гості й пригощали домашніми пирогами.
У день пам’яті святих Бориса і Гліба люди намагалися не виїжджати працювати в поле, щоб не потрапити в сильну пожежу. Річ у тім, що зазвичай у серпні розпочиналася пора гроз із блискавками, через які могли загорітися копиці сіна.
Водночас 6 серпня можна займатися збором ягід, варити із них компоти, варення. Також цього дня робилися також запаси березових віників для лазні. Вибирали берези з спадаючими гілками або молоді деревця, які ще не цвіли.
Народні прикмети на 6 серпня:
- Дощ з ранку – до погожого і ясного дня.
- Тепло і сонячно – зима буде холодною.
- Мухи з ранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
- Південний вітер – до негоди.
- Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.
- Роса до полудня – буде гроза.
- З осики пух полетів – пора збирати підосичники.
- Якщо повний місяць – не можна рубати ліс для будівництва будинку.
- Яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня.
- Чайки на воду часто сідають – до дощу.
Що не рекомендується робити:
У цей день з поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір'я, що 6 серпня гроза копиці сіна пече. Є й приказка: «На Гліба і Бориса за хліб не берися». Сьогодні краще присвятити час молитві.
У кого іменини 6 серпня?
Іменини сьогодні святкують Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман.