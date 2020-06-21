21 червня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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У неділю, 21 червня, віряни вшановують пам’ять великомученика Теодора Стратилата

21 червня вибиралося місце для майбутніх колодязів

Православна церква 21 червня вшановує пам'ять великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. У народі день назвали Федір Колодезник. 21 червня вибиралося місце для майбутніх колодязів.

Яке свято 21 червня

У цей день світ відзначає День селфі, Всесвітній день рукостискань, Міжнародний день футболки, Міжнародний день йоги, Всесвітній день жирафів, Міжнародний день скейтбордингу, День солідарності атеїстів, Всесвітній день гуманістів, Всесвітній день гідрографії.

В Україні святкують День медичного працівника та День батька, у Вірменії - День авіації, у США - День персиків з кремом, День смузі, у Киргизстані - День працівників водного господарства, у Франції - Свято музики, в Того - День мучеників, на Кубі - День посадки дерев, у Ірландії, Британії - День особистих роздумів, в Болівії - Андо-амазонський Новий рік, в Гренландії - Національний день, у В'єтнамі - День журналістів, у Канаді - День аборигенів.

Яке сьогодні церковне свято

У православній церкві 21 червня відзначають день перенесення мощей Федора Стратилата. Відомо, що Федір був прекрасний зовні, а також мав багато інших обдарувань. Добре знав основи християнського вчення і намагався його проповідувати повсюдно.

Під час гонінь, організованих на християн, Федір Стратилат був заарештований і зазнав жорстоких тортур, в результаті яких був убитий.

Традиції та звичаї на 21 червня

Робили це відповідно до прикметами. Цікаво було те, який спосіб використовували для пошуку найбільш відповідного місця. Так, 21 червня брали сковороду і прикладали її до землі на деякий час. Потім дивилися, де сковорода найбільше намокла – там і волога ближче до грунту знаходиться.

Вважалося, що найправильніше залишати сковороду на землі з вечора, а потім підіймати її на світанку. Природно, могли використовувати кілька сковорідок, щоб швидше визначити місце для спорудження колодязя. Якщо сковорода лише злегка спітніла, значить, води тут мало, а якщо вона залишилася сухою – тут можна навіть не намагатися вирити колодязь.

Якщо на поверхні сковороди виступили краплі, то можна споруджувати колодязь на цьому місці, а якщо сковорода 21 червня облита дощем, то в будь-якому випадку сама задумка вирити колодязь буде невдалою.

Зазвичай 21 червня було досить багато гроз і дощів – це день за традицією вважали невдалим для польових робіт. Взагалі ж, саме з Федора Стратилата починався довгий період літніх гроз.

Починає до 21 червня цвісти жасмин і іван-чай. Також в гніздах виводяться перші птахи, а потім вони ж по другому разу виводять пташенят. Також з Федора починається період линьки у тварин, які живуть у лісі.

Говорили, що ніч з 20 на 21 червня є найдовшою. Підходило до 21 червня час прополки.

Що сьогодні не можна робити

Не варто будувати плани на майбутнє, а також не можна пити спиртне.

Цей день не бажано проводити на самоті. Зустріньтеся з друзями або родичами.

Також сьогодні не варто скаржитися, сваритися, робити те, що призводить до поганого настрою.

Ще не можна давати щось цінне у борг в цей день. Можуть не повернути.

Народні прикмети на 21 червня

Ранкова гроза — погана прикмета. Хоча б тому, що сіно не встигали прибрати, і воно намокає, псувалося

У червні спостерігається посуха, а конкретно на Федора, 21 червня, ще й роса велика — чекай доброго врожаю

Грозовий день — поганий сінокіс

Роса 21 червня — прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

Іменини

21 червня день ангела відзначають: Феодор, Василь, Костянтин, Єфрем, Зосима.