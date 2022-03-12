67-річний ексміністр оборони Кузьмук записався до тероборони

Дії російської армії, за оцінкою Кузьмука, повністю копіюють дії фашистської Німеччини

67-річний Олександр Кузьмук, генерал армії, який очолював Міноборони України у 1996–2001 та 2004–2005 роках, за кілька днів до вторгнення росії в Україну вступив до територіальної оборони.

Про це Кузьмук розповів в інтерв'ю YouTube-каналу «Типовий Військкомат», яке опублікувало у текстовій версії видання «Гордон».

«21-го лютого мені все стало зрозуміло, я прийняв рішення, поїхав у військкомат із заявою і сказав: «Мій юний вік уже не дозволяє мені стати у стрій і призватися, зараховуйте мене добровольцем». Мене зарахували добровольцем і скерували в розпорядження командувача територіальної оборони. З того часу я воюю разом із командувачем і хочу зазначити, що командувач військ територіальної оборони ЗСУ із завданнями справляється впевнено, керує операціями територіальних військ ЗСУ впевнено», – розповів Кузьмук.

Тероборона, за його словами, організована, незважаючи на терміни, та чітко, стійко виконує свої завдання.

«Що стосується дій російських військ, зрозуміло всім, що вони розраховували на дуже швидку війну, той же бліцкриг. І готувалися за сприяння місцевого населення швидко дійти до Києва та окупувати основні міста», – зазначив Кузьмук.

Путіну, на думку Кузьмука, як і 2014 року, «доповідали те, що він хоче слухати. Що немає опору – хліб із сіллю та квіти».

«І цього разу вони ще більше обпалили свої голови та руки. Вони зустріли такий опір, що ніколи на це не розраховували. Дії їхні були шаблонні. Шаблонні з часів чеченської війни, із часів сирійських боїв, де їм ніхто не перешкоджав, так діяли і в нас – і поплатилися. А далі конвульсії, далі судороги», – сказав генерал армії.

Дії російської армії, за його оцінкою, повністю копіюють дії фашистської Німеччини – спочатку закидати шапками, потім – усе спалити.

«Розстріляти місцевих жителів, пограбувати, що й відбувається сьогодні. Чим ті закінчили, тим закінчать і ці», – вважає Кузьмук.

Колишній міністр оборони країни наголосив на важливості тероборони в нинішній війні. Але не радить записуватися до неї тим, хто не має бойового досвіду: вчитися вже ніколи.

«Тому, хто не готовий, уже важко підготуватися. Він повинен застосовувати свої навички в інших справах, які підсилюють нашу оборону, допомагають їй. І такі речі є. Жінки плетуть маскувальні сітки, волонтери працюють на знос, не шкодуючи себе. Хтось обслуговує та ремонтує техніку. А хтось і складає вірші. Усі ці справи спрямовані на нашу перемогу», – сказав Олександр Кузьмук.