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    Ізраїль пропонував Зеленському здатися Путіну? Банкова прокоментувала скандал

    Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події - Ізраїль пропонував Зеленському здатися Путіну? Банкова прокоментувала скандал
    Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події
    фото з відкритих джерел

    Офіс президента спростовує інформацію оприлюднену газетою The Jerusalem post

    Офіс президента спростовує інформацію ізраїльського видання The Jerusalem post про те, що Ізраїль пропонує Україні погодитися на умови Росії і здатися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

    «Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет не пропонує Україні, як і інші умовні країни-посередники, погоджуватися на будь-які вимоги Російської Федерації. Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінити події», – зазначив Подоляк.

    Нагадаємо, повідомлялося, що прем'єр-міністр Нафталі Беннетт сказав президенту України Володимиру Зеленському, що він рекомендує Україні прийняти пропозицію президента Росії Володимира Путіна припинити війну, яка вже коштувала багатьох життів. Джерело стверджувало, що телефонний дзвінок ініціював Беннет.

    Нагадаємо, 5 березня відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета. Згодом прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним.

    Раніше стало відомо, що Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ.

    Кілька днів тому Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку України.

    Теги: ЄС Ізраїль війна Путін скандал Офіс президента Михайло Подоляк #stoprussia
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    Ізраїль пропонував Зеленському здатися Путіну? Банкова прокоментувала скандал