69-річний Путін раптом пригадав, які полюбляє види спорту, окрім хокею та дзюдо

Офіційна російська пропаганда регулярно висвітлює спортивні звитяги свого літнього лідера

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю Медіакорпорації Китаю назвав свої улюблені види спорту. Текст бесіди опубліковано на сайті Кремля.

Очільник РФ, на спортивних досягненнях та пристрасті до активного відпочинку якого регулярно наголошують офіційні російські ЗМІ, назвав ще декілька видів спорту, якими він нібито цікавиться, окрім боротьби, хокею та гірських лиж.

«Люблю біатлон, фігурне катання, де наші спортсмени традиційно дуже сильні. Цікавлюся стрибками на лижах із трампліну», – перерахував він. Лідер країни-агресорки додав, що через брак часу останнім часом дивиться спортивні змагання лише по телевізору.

У вересні 2021 року Путін розповідав, що полишив тренування з боксу і пішов у боротьбу після того, як йому зламали носа. Під час зустрічі зі спортсменами-олімпійцями в Кремлі він згадав, що отримав травму на третьому-четвертому тренуванні.

Зазначимо, якщо вірити офіційній інформації, російський президент є майстром спорту СРСР з дзюдо і самбо, а також має орден Міжнародної федерації плавання. Відомо також про захоплення Путіна хокеєм та про те, що при будь-який нагоді кремлівський лідер намагається кататися на гірських лижах.

Нагадаємо, наразі Путін у складі російської делегації перебуває на Олімпіаді з зимових видів спорту, яка проходить цими днями у Пекіні.

Раніше виявилося, що Путін боїться вступу України до НАТО, адже в цьому випадку вона, нібито, почне війну з Росією.

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