73-тя Генасамблея ООН: в Нью-Йорку ввели надзвичайні заходи безпеки



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Літакам, що привозитимуть лідерів з усього світу до Нью-Йорка, дозволяють перебувати в аеропорту лише дві години

На щорічні генеральні дебати до Нью-Йорка, де відкрилася 73-тя сесія Генеральної асамблеї ООН, приїдуть більше двох сотень світових лідерів.

Генасамблея ООН пройде із застосуванням надзвичайних заходів безпеки. Американські правоохоронці та спецслужби заявили, що консультувалися з британськими колегами, які мали справу з отруєнням російським «Новачком» у Солсбері, а також вивчали свідчення про замах на венесуельського лідера Мадуро, якого начебто намагалися вбити вибухівкою з дронів.

Навколо будівлі Генасамблеї вантажівками з піском та бетонними блоками перекрили вулиці, аби запобігти терактам. Городян ще за місяць почали закликати, щоб пересідали на громадський транспорт.

Бортам номер один, що привозитимуть лідерів з усього світу до Нью-Йорка, дозволяють перебувати в аеропорту імені Кеннеді лише дві години. Раніше директора аеропорту звинуватили в тому, що він взяв хабара від еміра Катару та деяких інших глав держав за те, щоб їхні літаки простояли в аеропорту протягом усієї Генасамблеї.

Українську делегацію очолює президент Петро Порошенко. Він виступатиме на Генеральній асамблеї в середу, 26 вересня, приблизно о 22:30 за київським часом.

Також Порошенко проведе низку переговорів – зокрема, зі спеціальним представником США в Україні Куртом Волкером.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко привітав включення Генеральною асамблеєю ООН до порядку денного пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Джерело: ТСН