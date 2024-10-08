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8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Листя з дерев ще не опало – ще нескоро прийде зима
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна лихословити та лаятись

В Україні 8 жовтня святкують День юриста, а у світі відзначають, Міжнародний день бездоріжжя, Всесвітній день восьминога та Всесвітній день біометрії. Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Пелагії. 

День юриста в Україні

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це професійне свято було офіційно встановлено указом президента України № 1022/97 від 16 вересня 1997 року. Цей день об’єднує всіх, хто працює в юридичній сфері: адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, слідчих та інших фахівців, які забезпечують правопорядок та справедливість у країні.

Дата 8 жовтня була обрана невипадково. Вважається, що саме цього дня 1016 року князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів «Руська Правда», яке стало важливим правовим документом для Київської Русі.

Міжнародний день бездоріжжя

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято присвячене всім любителям екстремального водіння та пригод на природі. Воно об’єднує ентузіастів офроуду з усього світу, які насолоджуються дослідженням незвіданих шляхів та подоланням складних маршрутів.

Організатори цього дня, такі як Can-Am Off-Road, закликають людей планувати авантюрні поїздки, збирати друзів і насолоджуватися пригодами на бездоріжжі. Це також чудова можливість поспілкуватися з іншими ентузіастами, поділитися історіями та зробити свій внесок у спільноту.

Всесвітній день восьминога

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято було запроваджено для привернення уваги до цих дивовижних морських істот, які є одними з найрозумніших мешканців океану. Дата 8 жовтня була обрана невипадково. Слово «жовтень» англійською звучить як «October», а «восьминіг» – «octopus». Обидва слова походять від латинського «octo», що означає «вісім». Восьминоги живуть на планеті понад 300 мільйонів років, з’явившись ще до динозаврів.

Всесвітній день біометрії

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це свято було запроваджено для підвищення обізнаності про біометричні технології та їх важливість у сучасному світі. Біометрія включає методи ідентифікації особи за її фізіологічними або поведінковими характеристиками, такими як відбитки пальців, малюнок райдужної оболонки ока, розпізнавання обличчя та інші.

Цей день нагадує про значення біометричних технологій у забезпеченні безпеки, зручності та ефективності у різних сферах життя, включаючи охорону здоров’я, фінанси, правоохоронні органи та багато інших.

Яке церковне свято 8 жовтня

8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

8 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Пелагії. Вона жила у III столітті у місті Тарсі, Кілікійської області Малої Азії. Вона була дочкою впливових язичників, але, почувши проповідь про Ісуса Христа, вирішила присвятити своє життя Богові. Пелагія відмовилася від земного шлюбу зі спадкоємцем імператора Діоклетіана, стверджуючи, що є зарученою з Сином Божим.

Після хрещення вона почала проповідувати християнство, що викликало гнів її матері та імператора. Діоклетіан засудив Пелагію на муки, але вона мужньо прийняла свою долю, увійшовши до розпеченої печі з молитвою.

Що не можна робити сьогодні

  • Не слід ледарювати, лежати на дивані.
  • До заходу сонця не можна розповідати погані сни.
  • Забороняється сваритися, лихословити.

Народні прикмети і традиції

  • листя з дерев ще не опало – ще нескоро прийде зима;
  • зірки сяють яскраво – чекайте на хорошу погоду;
  • гарна погода – такою вона залишатиметься ще три тижні.

Пам’ятні дати

  • 1085 рік – у Венеції освячують Собор Святого Марка;
  • 1596 рік – підписують Берестейську унію, якою створюють греко-католицьку Церкву;
  • 1886 рік – Харківська міська публічна бібліотека приймає перших відвідувачів;
  • 1895 рік – прояпонський переворот у Сеулі, вбивають королеву Мін;
  • 1896 рік – вперше публікують індекс Доу-Джонса, що стає головним показником ситуації на американських біржах;
  • 1914 рік – уперше під час Першої світової війни застосовують бомбардувальну авіацію;
  • 1918 рік – Польська регентська рада проголошує незалежність Королівства Польща;
  • 1938 рік – в Ужгороді створюють перший уряд автономного Закарпаття;
  • 1941 рік – німецька армія виходить до Азовського моря, здають Маріуполь;
  • 1942 рік – у Почаєві підписують Акт про об'єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;
  • 1945 рік – інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер отримує патент на мікрохвильову піч;
  • 1967 рік – спецзагін болівійської армії бере у полон Ернесто Че Гевару;
  • 1977 рік – Організація Українського визвольного фронту проводить у Нью-Йорку мотопохід під гаслом «Проти поневолення України московським комунізмом»;
  • 1991 рік – Верховна Рада України ухвалює закон про громадянство України;
  • 1993 рік – Україна розпочинає спецоперацію з евакуації грузинських біженців з Абхазії;
  • 1996 рік – у Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписують Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

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Теги: Україна свято традиції свята українці релігія церква православна церква

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