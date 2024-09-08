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Секретар РНБО прокоментував можливість переговорів із Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Секретар РНБО прокоментував можливість переговорів із Росією
Україна готує наступний саміт миру, каже Литвиненко
фото з відкритих джерел

Розмовляти з росіянами можливо лише з позиції сили

Росія не готова до серйозних перемовин про мир, а Путін не прагне сідати за стіл переговорів. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

За словами Литвиненка, стратегічна культура росіян відрізняється від західного підходу, тому розмовляти з ними можливо лише з позиції сили.

«Росія не готова до серйозних переговорів. Проблема полягає в тому, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Тому ви повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться на інших територіях», – сказав секретар РНБО.

Попри це, Україна продовжує реалізовувати мирну формулу президента Зеленського, зокрема готує наступний саміт миру, зауважив Литвиненко.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього. 

Також президент України Володимир Зеленський висловився про можливість перемовин з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, на сьогодні він бачить лише одну модель – тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо роботи «зернового» коридору.

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Теги: росіяни саміт війна путін Дональд Трамп партії культура Володимир Зеленський Україна модель президент Олександр Литвиненко росія

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