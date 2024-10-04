Українцям у сезон грипу загрожує два штами: прогноз Мінздоров'я

Україна не забезпечує обов’язкової вакцинації проти грипу за кошти державного бюджету

Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує, що цього епідемічного сезону в Україні циркулюватимуть віруси грипу типів «А» і «В», які можуть спричиняти серйозні ускладнення, особливо серед людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Про це в ефірі телемарафону сказав керівник Національної програми з імунізації, керівник експертної групи МОЗ Олександр Заіка

За словами Заіки, єдиний дієвий захід профілактики – це вакцинація, що включає захист від обох типів грипу.

Україна не забезпечує обов’язкової вакцинації проти грипу за кошти державного бюджету, але приватний ринок має понад 300 тисяч доз вакцини, вартість яких починається від 400 гривень за дозу. Вакцина вже доступна в аптеках, і її можна придбати для вакцинації у сімейного лікаря.

Нагадаємо, деякі популярні засоби народної медицини від грипу та застуди не лише неефективні, але й можуть бути шкідливими. Міністерство охорони здоров’я закликає для лікування застуди та грипу обирати сучасні та безпечні лікарські засоби.

Осінь традиційно означає сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. З середини серпня у столиці вже почали фіксувати зростання захворюваності на грип та ГРВІ, що означає необхідність почати готуватись до холодного сезону. Про те, як зміцнити імунітет, та уникнути інфікування розповів лікар-експерт з громадського здоров’я Отто Стойка.