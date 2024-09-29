Коли США дозволять Україні удари вглиб Росії? Прогноз нардепа

Нардеп заявив, що США дозвіл на використання Україною далекобійної зброї поки що не відкидають

Рішення США щодо зняття обмежень з України на ракетні удари дальньої дії по Росії досі «на столі». Очікується, що рішення буде прийнято після виборів у США. Про це повідомив нардеп, заступник голови комітету з питань національної безпеки й оборони ВРУ Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

«Все одно цей дозвіл все ще «на столі». Тобто його не відкидають як взагалі неприйнятний. Чому буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Після виборів – досить ймовірно», – сказав нардеп.

Раніше президент України Володимир Зеленський знову закликав Байдена дозволити Україні завдавати дальні удари всередині Росії. Його прохання прозвучало перед важливою зустріччю між ними в четвер на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна повинна мати можливість вільно використовувати зброю, яку їй надали союзники та партнери.

Нагадаємо, що прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що про отриманий ЗСУ дозвіл бити західною далекобійною зброєю вглиб Росії першими дізнаються росіяни.