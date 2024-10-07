Українські розробники створили секретну балістичну ракету з дальністю ураження до 700 км

У квітні Зеленський повідомляв про запуск серійного виробництва нових зразків ракет

Україна досягла значного прогресу у створенні власної балістичної ракети з дальністю ураження до 700 км. Про це повідомили перший віцепрезидент Національної академії наук Володимир Горбулін та директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак.

Нова ракета розробляється в рамках відновленого проєкту оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан». Цей проєкт був заморожений у 2013 році через брак фінансування, але після початку повномасштабного вторгнення Росії його відновили та забезпечили необхідним фінансуванням.

Очікується, що «Сапсан» стане українським аналогом російського ракетного комплексу "Іскандер". Він зможе вражати цілі на відстані до 700 км, що дозволить Україні ефективно протидіяти російській агресії.

Окрім «Сапсана», Україна також працює над створенням зенітно-ракетного комплексу з дальністю дії до 100 км.

Нагадаємо, Зеленський та прем'єр Британії обговорять удари далекобійною зброєю вглиб РФ.