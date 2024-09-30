На Дніпропетровщині Росія атакувала дроном енергетиків

Російський безпілотник влучив у службову автівку та повністю зруйнував її

Сьогодні, 30 вересня, на Дніпропетровщині енергетики потрапили під російський обстріл. В результаті чого знищено службову автівку. Про це повідомляє ДТЕК.

«Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії. В цей момент ворог атакував її дронами. На щастя, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба зауважує, що російський безпілотник влучив у службову автівку та повністю зруйнував її.

«Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб нести світло навіть в умовах бойових дій. Битва за світло триває», – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, що у ніч на 30 вересня окупанти атакували Київ та Київську область безпілотниками. Як наслідок, в пристоличному регіоні є пошкоджені будинки цивільних.