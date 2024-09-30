Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Дніпропетровщині Росія атакувала дроном енергетиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині Росія атакувала дроном енергетиків
Енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими
фото: ДТЕК

Російський безпілотник влучив у службову автівку та повністю зруйнував її

Сьогодні, 30 вересня, на Дніпропетровщині енергетики потрапили під російський обстріл. В результаті чого знищено службову автівку. Про це повідомляє ДТЕК.

«Ще один важкий день для наших колег з Дніпропетровщини. Ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії. В цей момент ворог атакував її дронами. На щастя, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба зауважує, що російський безпілотник влучив у службову автівку та повністю зруйнував її.

«Попри щоденну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб нести світло навіть в умовах бойових дій. Битва за світло триває», – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, що у ніч на 30 вересня окупанти атакували Київ та Київську область безпілотниками. Як наслідок, в пристоличному регіоні є пошкоджені будинки цивільних.

Читайте також:

Теги: росія енергетика війна електроенергія Україна ДТЕК Дніпропетровщина безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

План перемоги – це не список побажань до союзників
План Перемоги. Про що Україна має говорити зі світом
25 вересня, 15:29
Захоплення Покровська може суттєво вплинути на наявні українські лінії постачання
Окупанти наближаються до Покровська: британська розвідка оцінила ситуацію
2 вересня, 10:59
Розбите скло поблизу влучання російської ракети у Полтаві, 3 вересня 2024-го року
Удар РФ по Полтаві: Державне бюро розслідувань відкрило справу
3 вересня, 17:23
Значне зростання біткоїна може бути у 2025 році
На біткоїн чекає «масштабне ралі» у 2025 році
10 вересня, 13:10
Ворог випустив по Одесі «Шахеди» з тимчасово окупованого Криму
Ворог атакував Одесу «Шахедами»: є руйнування та поранений
13 вересня, 09:41
Лубінець пояснив, що показові страти українських полонених направлені на деморалізацію нашого суспільства
Росіяни, ймовірно, стратили мечем українського полоненого. Реакція омбудсмена
17 вересня, 09:58
На підконтрольній Україні частині Курщини залишається чимало цивільних
Українські війська зупинили контрнаступ РФ на Курщині
18 вересня, 17:35
Унаслідок вибухів у Торопці 13 осіб було госпіталізовано, їхній стан оцінюють як помірно важкий
Атака на Торопець: росіяни заплутались у версіях причини вибухів
18 вересня, 16:12
Кадр з пропагандистського фільму про окупантів
Заборона показу фільму «Росіяни на війні»: українські нардепи підписали звернення
26 вересня, 18:25

Події в Україні

Росіяни атакували безпілотником лікарню в Глухові, постраждала медсестра
Росіяни атакували безпілотником лікарню в Глухові, постраждала медсестра
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
На Дніпропетровщині Росія атакувала дроном енергетиків
На Дніпропетровщині Росія атакувала дроном енергетиків
Військовий повідомив, що є головною ціллю окупантів на Харківщині
Військовий повідомив, що є головною ціллю окупантів на Харківщині
Росія знайшла покупців для краденого вугілля з Донбасу
Росія знайшла покупців для краденого вугілля з Донбасу
Половина українських дронів не долітає до цілі: військовий розповів про рейди ЗСУ
Половина українських дронів не долітає до цілі: військовий розповів про рейди ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
20K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
19K
Україна не влучила в арсенал зброї у Волгоградській області: супутникові знімки
19K
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua