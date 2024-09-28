Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Українські підручники з картами без Криму: у МОН прокоментували скандал

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українські підручники з картами без Криму: у МОН прокоментували скандал
МОН прокоментувало ситуацію про карту без Криму
фото з відкритих джерел

У підручниках для сьомого класу є карта України без Кримського півострова

В Україні виник скандал через шкільні підручники для 7-го класу, в яких карта України була зображена без Криму. Помилку виявили в електронній та друкованій версіях підручника з української мови. Міністерство освіти та науки відреагувало на такий скандал.Про це для «Новини.LIVE» розповів Ігор Хворостяний, гендиректор директорату шкільної освіти МОН.

Автори підручника пояснили, що проблема виникла через помилку дизайнерів, які використали неправильно оформлену карту зі стокових зображень. В електронній версії ситуацію вже виправили, проте друковані примірники ще залишаються з невірною картою. Співавтор підручника, Анастасія Онатій, закликала вчителів провести уроки, присвячені Криму, і разом з учнями виправити карту, додаючи на ній півострів власноруч.

Міністерство освіти України визнало ситуацію та зазначило, що працює над її виправленням, але не уточнило, які саме кроки будуть вжиті для друкованих версій. Цей випадок став предметом обговорення в соціальних мережах і викликав широкий резонанс.

«Ми працювали із цієї помилкою. І міністерство добре розуміє, що процедура аналізу навчальних матеріалів далеко не досконала. Це вже ситуація не першого року, адже періодично у суспільстві виникають негативні історії, пов’язані із шкільними підручниками. Ситуацію слід змінювати», – переконує Хворостяний.

У випадку із підручниками української мови для 7-класників видавництво зобов’язалося повністю передрукувати тираж за власний кошт і доставити його власним коштом у заклад. У нових підручниках карта України вже буде із Кримом. 

«Міністерство відразу сконстатувало із видавництвом і зобов’язало його виправити цю прикру помилку. Зрозуміло, що ми таким чином ретроспективно реагуємо на ситуацію, що потребує зміни підходів до експертування якості матеріалів, які надходять», – уточнює Хворостяний.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за програмою Learn. Ініціатива розрахована на три роки з фінансуванням $415 млн. 

До слова, Уряд призначив Надію Кузьмичову новою заступницею міністра освіти і науки України. Вона буде опікуватися напрямом шкільної освіти.

Раніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України затвердило рекомендації для оцінювання результатів навчання школярів відповідно до державного стандарту базової середньої освіти.

Читайте також:

Теги: скандал навчання Міністерство інфраструктури Україна освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні 27 вересня буде хмарно та сухо
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:00
Зеленський подякував США за надану допомогу
Батарея Patriot та далекобійні ракети: США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд
26 вересня, 13:30
Трамп зробив ряд брехливих заяв про Україну
Трамп видав ряд абсурдних та брехливих заяв про війну в Україні
26 вересня, 00:29
Зеленський подякував Шольцу за підтримку
Зеленський обговорив із Шольцом підготовку до другого Саміту миру
23 вересня, 21:49
У Франківську не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті
У Франківську побили «мовного інспектора»: фахівці пояснили, навіщо росіяни поширили фейк
22 вересня, 15:37
Війна має закінчитися відповідно до міжнародного права та відповідно до Статуту ООН
Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України, – речник генсека ООН
16 вересня, 22:09
Супутниковий знімок знищеного винищувача МіГ31 після атаки на авіабазу Бельбек. Крим, 16 травня 2024 року
Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною
14 вересня, 19:43
У ЗМІ було оприлюднено відео, на якому, ймовірно, Дмитрук перебуває у Великій Британії.
«Слугу» Дмитрука буде внесено до бази Інтерполу – ДБР
6 вересня, 11:25
Польща готується дати відсіч російській загрозі
«Наш обов'язок»: Польща націлилися на російські ракети
2 вересня, 10:14

Наука та освіта

Українські підручники з картами без Криму: у МОН прокоментували скандал
Українські підручники з картами без Криму: у МОН прокоментували скандал
Ваучер на навчання: Мінекономіки розширило перелік професій
Ваучер на навчання: Мінекономіки розширило перелік професій
У школах зʼявляться карʼєрні радники: деталі нововведення від Міносвіти
У школах зʼявляться карʼєрні радники: деталі нововведення від Міносвіти
Уряд анонсував об'єднання ще двох університетів
Уряд анонсував об'єднання ще двох університетів
Велика освітня реформа: чи підтримують батьки та діти 12-річне навчання у школах
Велика освітня реформа: чи підтримують батьки та діти 12-річне навчання у школах
Відповідатиме за шкільну освіту. Уряд призначив нову заступницю Лісового
Відповідатиме за шкільну освіту. Уряд призначив нову заступницю Лісового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
16K
Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
11K
Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»
6171
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
6044
Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
5457
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі

Новини

Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua