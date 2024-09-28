Українські підручники з картами без Криму: у МОН прокоментували скандал

У підручниках для сьомого класу є карта України без Кримського півострова

В Україні виник скандал через шкільні підручники для 7-го класу, в яких карта України була зображена без Криму. Помилку виявили в електронній та друкованій версіях підручника з української мови. Міністерство освіти та науки відреагувало на такий скандал.Про це для «Новини.LIVE» розповів Ігор Хворостяний, гендиректор директорату шкільної освіти МОН.

Автори підручника пояснили, що проблема виникла через помилку дизайнерів, які використали неправильно оформлену карту зі стокових зображень. В електронній версії ситуацію вже виправили, проте друковані примірники ще залишаються з невірною картою. Співавтор підручника, Анастасія Онатій, закликала вчителів провести уроки, присвячені Криму, і разом з учнями виправити карту, додаючи на ній півострів власноруч.

Міністерство освіти України визнало ситуацію та зазначило, що працює над її виправленням, але не уточнило, які саме кроки будуть вжиті для друкованих версій. Цей випадок став предметом обговорення в соціальних мережах і викликав широкий резонанс.

«Ми працювали із цієї помилкою. І міністерство добре розуміє, що процедура аналізу навчальних матеріалів далеко не досконала. Це вже ситуація не першого року, адже періодично у суспільстві виникають негативні історії, пов’язані із шкільними підручниками. Ситуацію слід змінювати», – переконує Хворостяний.

У випадку із підручниками української мови для 7-класників видавництво зобов’язалося повністю передрукувати тираж за власний кошт і доставити його власним коштом у заклад. У нових підручниках карта України вже буде із Кримом.

«Міністерство відразу сконстатувало із видавництвом і зобов’язало його виправити цю прикру помилку. Зрозуміло, що ми таким чином ретроспективно реагуємо на ситуацію, що потребує зміни підходів до експертування якості матеріалів, які надходять», – уточнює Хворостяний.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за програмою Learn. Ініціатива розрахована на три роки з фінансуванням $415 млн.

До слова, Уряд призначив Надію Кузьмичову новою заступницею міністра освіти і науки України. Вона буде опікуватися напрямом шкільної освіти.

Раніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України затвердило рекомендації для оцінювання результатів навчання школярів відповідно до державного стандарту базової середньої освіти.