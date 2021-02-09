9 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
В цей день не рекомендується дарувати подарунки
9 лютого відзначається Міжнародний день стоматолога та Міжнародний день піци.
Також 9 лютого віруючі православні згадують перенесення святих мощей Іоанна Златоуста з Коман в Константинополь в 438 році.
Міжнародний день піци
Цього вівторка весь світ відзначає Міжнародний день піци. У тому вигляді, в якому ми знаємо і любимо піцу, вона вперше з'явилася в Неаполі (Італія), ще в 1830-ті роки.
Однак деякі кулінарні експерти запевняють, що її історія налічує тисячоліття, адже коржами з начинками ласували ще в античні часи.
Міжнародний день стоматолога
Відзначення Дня стоматолога 9 лютого пов'язують з Святою Аполлонією, яка 9 лютого 249 року прийняла мученицьку смерть. У 300 році Аполлонія була канонізована як свята мучениця.Військова стоматологія була заснована 15 лютого 1099 року під час першого хрестового походу після захоплення Єрусалиму.
Аполлонію, дочку видатного александрійського чиновника, що вірила в Христа піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зречення від християнства – жінці вирвали зуби і погрожували спалити живою. Аполлонія попросила її розв'язати і кинулася у вогонь. Страждання Аполлонії так вразили її сучасників і нащадків, що народилася легенда про те, що варто тільки вимовити ім'я Аполлонії, помолитися їй – і зубний біль вщухне.
Іоанна Златоуста
9 лютого всі православні християни вшановують пам’ять Іоанна Златоуста, відомого також як архієпископ Константинопольський. Цей святий є одним із найбільш шанованих у православ’ї, він прославився добрими справами.
Іоанну Златоусту молилися, просячи додати розуму, допомогти в духовному розвитку, пошуку себе, добробуту в родині. Архієпископа також вважають заступником людей, які у відчаї й перебувають на роздоріжжі.
Традиції, обряди та звичаї дня
На Русі традиційно 9 лютого готували поминальну трапезу. До неї входили узвар, пиріжки з начинкою з риби, м’яса, грибів, капусти, і рисова каша.
Якщо погодні умови дозволяли (не було міцних морозів або сильної сніжної хуртовини), то частину обіду відносили на цвинтар і залишали на могилах померлих родичів, чи роздавали в якості милостині жебракам біля храму.
А ще з давніх часів у слов’ян повелися забобони, що в день Златоуста нікому не можна робити подарунків, інакше річ неодмінно зіпсується, розірветься, поламається. Але найстрашніше, що може статися біда, як з дарувальником, так і з одержувачем подарунка.
Що не можна робити
- У цей день не можна різати шкіру і обпалюватися. Варто оберігати себе від будь-яких можливих травм на роботі та вдома.
- На Златоуста заборонено робити покупки.
- Також не рекомендується в цей день дарувати подарунки.
- 9 лютого варто відмовитися від миття голови.
Народні прикмети
- Сліпучо-білий місяць – до холодів, червона – до вітру.
- Якщо після хуртовин на снігових заметах закруглені гребені, а на полях хвилями лежить сніг, то буде хороший урожай.
- Хмари проти вітру пливуть – до снігу.
- Скло запітніло – до тепла.
Іменини
9 лютого День ангела імені відзначають: Іван, Йосип, Дмитро, Петро, Тит