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    Аброськін повідомив, що обговорив з Аваковим свою відставку

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    В'ячеслав Аброськін - Аброськін повідомив, що обговорив з Аваковим свою відставку
    В'ячеслав Аброськін

    Заступник глави Нацполіції поки залишається на посаді

    Перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що поки залишається на своїй посаді.

    Про це він написав у своєму Facebook.

    Він зазначив, що після інформації про його скоре звільнення мав розмову з главой Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

    «Сьогодні пишуть мені друзі й не зовсім друзі. Так, я мав розмову з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Поки я залишаюся на місці», - написав Аброськін.

    Раніше повідомлялося, що у керівному складі Національної поліції України готуються кадрові зміни, три заступника глави відомства Сергія Князєва будуть звільнені. Так, декларації перед звільненням подали заступник голови НПУ - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад, заступник голови НПУ - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранец, а також перший заступник голови НПУ - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін.

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