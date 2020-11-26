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    Адміністрації морпортів прокоментувала інформацію про вилив нафтопродуктів біля Чорноморська

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    Судно знаходиться рівно і ніяких дій з ним не відбувається, - пресслужба управління ДСНС в Одеській області - Адміністрації морпортів прокоментувала інформацію про вилив нафтопродуктів біля Чорноморська
    Судно знаходиться рівно і ніяких дій з ним не відбувається, - пресслужба управління ДСНС в Одеській області

    Інформація не відповідає дійсності

    Адміністрація морського порту Чорноморськ заявила, що інформація про розлив нафтопродуктів з морського буксиру «Аметист», що нібито тоне, не відповідає дійсності. Про це йдеться на сторінці  Адміністрації морського порту Чорноморськ у Facebook.

    «Спростування недостовірної інформації. Адміністрація морського порту Чорноморськ офіційно повідомляє, що інформація, яка напередодні з’явилася в ЗМІ про морський буксир «Аметист», який нібито тоне в акваторії морського порту Чорноморськ, і щодо розливу нафтопродуктів, пов’язаних з цим судном, не відповідає дійсності», ─ йдеться у повідомленні.

    Додамо, що в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області поінформували, що «за повідомленням диспетчера ДМРКЦ, судно знаходиться рівно, і ніяких дій з ним не відбувається».

    Як повідомлялося, на Одещині біля Чорноморська тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Аметист». ЗМІ писали, що навколо буксира на причалі в селі Олександрівка утворилася пляма нафтопродуктів. Судно почало йти під воду приблизно о 16.00 25 листопада. Працівники бази відкачують воду з відсіків корабля.

    До відома, рятувальне судно «Аметист» збудоване у 1977 році. Його довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Буксир був на балансі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».

    Теги: екологія Одещина корабель пальне
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