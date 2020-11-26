Екологічна катастрофа: на Одещині тоне судно рятувальників, відбувся витік пального
Навколо буксира на причалі в селі Олександрівка утворилася пляма нафтопродуктів
На Одещині біля Чорноморська тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Аметист».
Про це повідомляє Думська з посиланням на співробітників МПРС.
Навколо буксира на причалі в селі Олександрівка утворилася пляма нафтопродуктів.
Судно почало йти під воду приблизно о 16.00 25 листопада.
Працівники бази відкачують воду з відсіків корабля.
За словами рятувальників, «Аметист» не був введений в експлуатацію, але перебував на балансі МПРС.
Обласне управління ДСНС поки нічого не повідомляє про інцидент.
Рятувальне судно «Аметист№ збудоване у 1977 році. Його довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Буксир був на балансі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».
Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.