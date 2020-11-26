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    Екологічна катастрофа: на Одещині тоне судно рятувальників, відбувся витік пального

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    Судно почало йти під воду приблизно о 16.00 25 листопада - Екологічна катастрофа: на Одещині тоне судно рятувальників, відбувся витік пального
    Судно почало йти під воду приблизно о 16.00 25 листопада

    Навколо буксира на причалі в селі Олександрівка утворилася пляма нафтопродуктів

    На Одещині біля Чорноморська тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Аметист».

    Про це повідомляє Думська з посиланням на співробітників МПРС.

    Навколо буксира на причалі в селі Олександрівка утворилася пляма нафтопродуктів.

    Судно почало йти під воду приблизно о 16.00 25 листопада.

    Працівники бази відкачують воду з відсіків корабля.

    За словами рятувальників, «Аметист» не був введений в експлуатацію, але перебував на балансі МПРС.

    Обласне управління ДСНС поки нічого не повідомляє про інцидент.

    Рятувальне судно «Аметист№ збудоване у 1977 році. Його довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Буксир був на балансі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».

    Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива. 

    Танкер забрали з пляжу Одеси у середині вересня.

    Теги: екологія ДСНС Одещина корабель рятувальники пальне
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