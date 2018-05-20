Адміністрація хімзаводу в Техасі назвала причину вибуху на підприємстві

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В результаті вибуху на хімічному заводі в Техасі постраждали 20 осіб

Вибух і пожежа на хімічному заводі Kuraray America в американському штаті Техас відбулися в результаті витоку етилену.

Про це повідомили в компанії.

«За попередніми даними, в запобіжному клапані тиску стався витік етилену, що спровокував спалах в одній з наших установок», - йдеться в заяві підприємства в Twitter.

Відзначається, що в даний час адміністрація заводу співпрацює з владою з розслідування події.

Раніше стало відомо, що в результаті вибуху на хімічному заводі в Техасі постраждали більше 20 осіб.