Адміністрація морських портів хоче скоротити кількість працівників на 30%



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За останні три роки чисельність працівників АМПУ скоротилася більш ніж на 800 штатних одиниць

Адміністрація морських портів (АМПУ) має намір скоротити кількість своїх працівників на 30%. Про це сказано в повідомленні АМПУ.

«Адміністрація морських портів України розпочинає наступний етап оптимізації адміністративних витрат. Йдеться про скорочення чисельності працівників підприємства майже на 30%», - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, оптимізація чисельності персоналу - це системна робота, яка ведеться в АМПУ протягом останніх трьох років.

За цей час чисельність працівників АМПУ скоротилася більш ніж на 800 штатних одиниць.

Повідомляється, що стратегія розвитку АМПУ, яка передбачає проведення корпоративізації підприємства, визначена як пріоритет і Наглядовою радою АМПУ, і Міністерством інфраструктури.

Для цього АМПУ необхідно мати, зокрема, і максимально ефективну структуру персоналу.

Зниження адміністративних витрат на її утримання сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських портів, забезпечуватиме подальшу прозору діяльність компанії та розвиток галузі для країни, як власника, і портового співтовариства, як користувача послуг у портах і джерела надходження портових зборів.

Оптимізація чисельності працівників адміністративного апарату на центральному рівні стане першим етапом, який повинен завершиться протягом 2020 року.

Наступним етапом стане реорганізація філій компанії шляхом створення мережевих адміністрацій морських портів за регіональним принципом, за прикладом деяких європейських країн.

Зазначимо, в Україні розташовано 18 морпортів, найбільше - в Одеській області, в тому числі найбільші: Одеський морський порт і морпорт «Південний».