Робота зі створення альтернативного в’їзду на естакаду Одеського порту триває



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У мерії відбулося засідання робочої групи з питань руху великовагового транспорту і будівництва альтернативної дороги для в’їзду на естакаду порту

20 вересня 2019 року в малому залі одеської мерії відбулося засідання робочої групи щодо вирішення питання організації руху великовагового транспорту вулицями міста і будівництва альтернативної автомобільної дороги для в’їзду на естакаду Одеського морського торгового порту.

Під час попередніх засідань робочої групи було прийнято рішення, що автомобільних доріг для заїзду в Одеський морський торговий порт (паралельно наявній Хаджибейській дорозі) буде дві.

Перша дорога планується Державним підприємством «Адміністрація морських портів України».

Другу має намір побудувати ТОВ «Євротермінал» за кошти компанії (проєкт «Хаджибей-2»).

Так, на сесії Одеської міської ради, що пройшла 18 вересня 2019 року, було прийнято рішення щодо відведення земельної ділянки та надання її в оренду ТОВ «Хаджибей-2» для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури.

Аналогічний проєкт рішення землевідведення під будівництво дороги і розміщення демпферного майданчика ДП «Адміністрація морських портів України» не був винесений на сесію Одеської міськради, оскільки трасування проходження дороги, запропоноване підприємством, не пройшло обговорення членами робочої групи. Крім того, цей варіант припускав перетин низки магістральних інженерних мереж, які проходять по земельній ділянці.

За результатами засідання робочої групи прийнято рішення про розробку схеми проходження планованої дороги ДП «Адміністрація морських портів України», яка влаштувала б усі зацікавлені сторони і не зачіпала магістральні інженерні мережі. На розробку і узгодження цього варіанта було вирішено відвести два тижні. Потім проєкт рішення про надання згоди на розробку відведення земельної ділянки під будівництво дороги і розміщення демпферного майданчика ДП «Адміністрація морських портів України» планується винести на розгляд найближчої сесії Одеської міської ради.

Наступне засідання робочої групи планується провести на початку жовтня поточного року.