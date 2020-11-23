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    Американський есмінець прямує у Чорне море

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    Кораблі ВМС США регулярно патрулюють води в підтримку союзників і партнерів по НАТО - Американський есмінець прямує у Чорне море
    Кораблі ВМС США регулярно патрулюють води в підтримку союзників і партнерів по НАТО

    Це буде сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США перебуватиме в Чорноморському регіоні, - заява командування ВМС США

    Американський есмінець Donald Cook направляється в Чорне море для регулярного патрулювання в рамках місії НАТО. Про це йдеться в заяві командування ВМС США в Європі і Африці.

    «USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, це буде сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США перебуватиме в Чорноморському регіоні», ─ йдеться в повідомленні в Twitter.

    «Кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води в підтримку союзників і партнерів по НАТО», ─ наголошується в повідомленні.

    Останнім американським кораблем, який відвідав Чорноморський регіон, був USS Roosevelt у вересні.

    6-й флот США, штаб-квартира якого знаходиться в Неаполі, проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, забезпечення безпеки і стабільності в Європі та Африці.

    Теги: Чорне море США НАТО корабель Twitter ВМС флот море
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