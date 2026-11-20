Ессекібо розташований на заході Гаяни та охоплює приблизно дві третини її території

Представник адміністрації президента США Дональда Трампа під час переговорів із Гаяною порушив питання про можливу передачу Венесуелі частини регіону Ессекібо. Пропозиція викликала занепокоєння в Джорджтауні, після чого американські посадовці запевнили партнерів, що позиція Вашингтона щодо кордонів двох держав залишається незмінною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними трьох джерел агентства, ініціативу озвучив у вересні Джеремі Левін, який тоді очолював відділ політичного планування Держдепартаменту США. Під час зустрічі з представником Гаяни Робертом Персо він запропонував допомогти організувати переговори щодо територіального спору з виконувачкою обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес. Двоє співрозмовників Reuters уточнили, що Левін порушував можливість часткового контролю Венесуели над Ессекібо.

Американський чиновник підтвердив агентству, що проводив попередні консультації з представниками обох країн. За його словами, вони відбулися після листа Родрігес, який вона надіслала Трампу в травні 2026 року. У зверненні виконувачка обов'язків президента Венесуели просила американського лідера посприяти діалогу з Гаяною щодо «історичної територіальної суперечки». Левін заявив, що діяв за дорученням Білого дому та доповів про переговори держсекретарю Марко Рубіо й адміністрації президента. Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити справжність листа, копію якого агентству передав сам Левін.

У Держдепартаменті США на запит Reuters заявили, що відомству щодня пропонують різні ідеї та варіанти політики, однак американська позиція щодо кордону Венесуели й Гаяни не змінилася. Міністерство закордонних справ Гаяни 19 листопада також повідомило, що під час вересневої зустрічі сторони обговорювали підтримку процесу в Міжнародному суді ООН. За твердженням відомства, Вашингтон запевнив Джорджтаун у незмінності своєї позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності країни.

Чому Венесуела претендує на Ессекібо

Ессекібо розташований на заході Гаяни та охоплює приблизно дві третини її території. Венесуела заявляє права на цей регіон понад 180 років. Гаяна вважає його своєю частиною, а США та практично всі інші держави світу визнають його частиною Гаяни.

Суперечка загострилася у 2015 році, коли американська компанія ExxonMobil виявила великі нафтові родовища у морських водах біля узбережжя Гаяни. Регіон також має поклади золота, алмазів і бокситів. Нафтові відкриття змінили економічне становище невеликої країни з населенням близько мільйона людей.

Нафтовий фактор залишається важливим і зараз. 16 листопада ExxonMobil оголосила про початок видобутку на родовищі Uaru – це п'ятий проєкт компанії в морському блоці Stabroek біля узбережжя Гаяни. За даними компанії, запуск нового виробничого комплексу Errea Wittu збільшив встановлену потужність нафтовидобутку країни до 1,1 млн барелів на добу. Сам комплекс розрахований на початкову потужність 250 тис. барелів на добу, якої має досягти у першому кварталі 2027 року. Йдеться про нафтовидобуток у морських водах, а не безпосередньо на території Ессекібо.

Гаяна стала нафтовою державою, і видобуток продовжує зростати фото: exxonmobil

Венесуела вже оголошувала Ессекібо своєю територією

У грудні 2023 року тодішній президент Венесуели Ніколас Мадуро провів референдум щодо претензій на Ессекібо. Після голосування він оголосив про намір приєднати регіон до країни, назвав його Гаяна-Ессекібо та запропонував створити там новий штат. Мадуро також вимагав від іноземних нафтових компаній припинити діяльність на території, яку Каракас вважає своєю.

У грудні того ж року Мадуро та президент Гаяни Ірфаан Алі зустрілися й домовилися не застосовувати силу та продовжувати переговори. Однак територіальний спір перейшов у судову площину. Гаяна звернулася до Міжнародного суду ООН у 2018 році, попросивши підтвердити чинність арбітражного рішення 1899 року, яким визначили кордон між країнами.

У травні 2026 року в Гаазі завершилися слухання по суті справи. Тепер суд має ухвалити рішення, яке буде обов'язковим для обох держав. До його винесення питання статусу Ессекібо залишається предметом міжнародного судового розгляду.

Нагадаємо, у грудні 2023 року «Главком» писав, що Мадуро оголосив про приєднання Ессекібо до Венесуели та закликав створити на спірній території новий штат. Тоді ж президент Венесуели доручив державним установам готуватися до видачі документів мешканцям регіону.