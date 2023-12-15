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Венесуела та Гаяна домовилися про врегулювання конфлікту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Венесуела та Гаяна домовилися про врегулювання конфлікту
Президент Венесуели Ніколас Мадуро та президент Гаяни Ірфаан Алі
фото: Reuters

Країни домовилися мирно вирішити суперечку про територію Ессекібо

Президенти Венесуели Ніколас Мадуро та президент Гаяни Ірфаан Алі провели зустріч та заявили, що не будуть застосовувати силу один проти одного. Про це повідомляє CNN.

Президенти домовилися мирно вирішити суперечку про територію Ессекібо та продовжувати переговори. Для вирішення територіальної суперечки буде створено спеціальну комісію.

Створена комісія включатиме міністрів закордонних справ і технічний персонал кожної країни для вирішення питань за взаємною згодою, і повинна оприлюднити оновлену інформацію протягом трьох місяців.

Після перемовин була оприлюднена спільна декларація, у якій йдеться про те, що обидві країни погодилися не погрожувати і не використовувати силу одна проти одної за будь-яких обставин і утримуватися від ескалації будь-якого конфлікту. Обидві країни також погодилися знову зустрітися в Бразилії в наступні місяці.

Як повідомлялося раніше, президент Венесуели Ніколас Мадуро зустрінеться з президентом Гаяни Ірфааном Алі, щоб знизити зростаючу напругу через претензії Каракаса на території сусідньої країни. 

Зустріч була організована спільнотою держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Карибським співтовариством і мала відбутися 14 грудня на острові Сент-Вінсент і Гренадини.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про приєднання багатого нафтою регіону Ессекібо, розташованого в західній частині сусідньої незалежної держави – Гаяни. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо, офіційний Каракас вважає її 24-м штатом Венесуели. Мадуро закликав Національну асамблею Венесуели ухвалити закон про захист спірної території. 

Мадуро також доручив венесуельським відомствам, які видають ліцензії на видобуток газу, нафти та корисних копалин, створити на території Ессекібо свої представництва. Нафтовим компаніям, які там працюють, Мадуро дав три місяці для завершення операцій.

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Теги: декларація президент переговори Гаяна Венесуела

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