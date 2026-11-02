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Проміжні вибори у США: що потрібно знати про голосування, яке визначить майбутнє Трампа

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Проміжні вибори у США: що потрібно знати про голосування, яке визначить майбутнє Трампа
Проміжні вибори визначать, яка партія контролюватиме Конгрес США протягом наступних двох років
фото: BBC

Республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом, що може суттєво обмежити можливості президента США

3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, які визначать розподіл політичних сил на другу половину президентського терміну Дональда Трампа. Американці переобиратимуть усю Палату представників і частину Сенату. Результати голосування можуть вплинути на здатність Білого дому ухвалювати закони та реалізовувати свою політику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC News Україна.

Конгрес США складається з двох палат – Палати представників і Сенату. Вибори до нього проводять кожні два роки, а голосування посеред чотирирічного президентського терміну називають проміжним.

Цього разу американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників, яких обирають на два роки, а також 35 зі 100 сенаторів. Термін повноважень членів Сенату становить шість років.

Наразі обидві палати контролює Республіканська партія Трампа, однак її перевага залишається незначною. У Палаті представників республіканці мають 218 місць, демократи – 214. Ще два місця вакантні, а один незалежний конгресмен голосує разом із республіканцями.

Розподіл місць між демократами, республіканцями та незалежними законодавцями в обох палатах Конгресу США напередодні виборів 3 листопада
Розподіл місць між демократами, республіканцями та незалежними законодавцями в обох палатах Конгресу США напередодні виборів 3 листопада
фото: BBC

У Сенаті республіканцям належать 53 місця, демократам – 45. Ще два сенатори є незалежними. Для контролю над верхньою палатою демократам необхідно отримати щонайменше 51 місце.

Однією з головних тем виборчої кампанії стала економіка. Американців непокоїть зростання вартості пального, продуктів, житла та медичних послуг. Демократи пов'язують частину економічних труднощів із торговельними митами адміністрації Трампа.

Водночас республіканці наголошують на посиленні прикордонного контролю та боротьбі з нелегальною імміграцією, яку президент обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Ще однією темою стало регулювання штучного інтелекту. Представники обох партій висловлюються за законодавчий контроль над розвитком цієї технології, тоді як Трамп виступає проти таких обмежень.

За даними BBC, виборча боротьба зосереджена передусім у кількох десятках округів. Телеканал CBS News визначив десять конкурентних перегонів до Сенату та 42 – до Палати представників.

Важливим чинником також став перегляд меж виборчих округів. І республіканці, і демократи намагалися змінити виборчі карти в окремих штатах на користь своїх кандидатів.

Якщо Демократична партія отримає контроль хоча б над однією палатою Конгресу, вона зможе блокувати частину законодавчих ініціатив Трампа та проводити парламентські розслідування діяльності його адміністрації.

Зокрема, демократи можуть ініціювати перевірки щодо звинувачень у корупції, реконструкції Білого дому та методів роботи Імміграційної та митної служби США (ICE). Усередині партії також обговорюють можливість нового імпічменту президента.

Якщо ж республіканці збережуть більшість в обох палатах, адміністрація Трампа матиме сприятливіші умови для просування законодавчих ініціатив.

Вибори також стануть важливим політичним сигналом напередодні президентської кампанії 2028 року. Сам Трамп більше не може балотуватися на третій президентський термін, тому результати голосування можуть вплинути на боротьбу за його наступництво в Республіканській партії.

Раніше «Главком» повідомляв, що Білий дім розробив план дій на випадок перемоги демократів. За даними Reuters, адміністрація Трампа вивчає можливості реалізації президентських рішень без підтримки Конгресу, зокрема через використання виконавчих повноважень.

Також Трамп заявив, що може стати «містером вето», якщо демократи отримають більшість. Президент США припустив, що блокуватиме законопроєкти політичних опонентів, доки ті не погодяться на переговори з Білим домом.

 

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Теги: Дональд Трамп США переговори партії вибори економіка

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