Зеленський пов’язав результати виборів у США з перспективами завершення війни

Президент розраховує на посилення військової та фінансової допомоги Україні й тіснішу взаємодію Вашингтона з європейськими союзниками

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що результати виборів у США сприятимуть посиленню підтримки Києва з боку Вашингтона. На його думку, тісніша співпраця Сполучених Штатів із Європою та додаткова допомога Україні можуть вплинути на позицію російського диктатора Володимира Путіна й наблизити завершення війни. Про це український лідер заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, пише «Главком».

Глава держави наголосив, що для України важливо зберегти двопартійну підтримку у США. Він подякував обом американським партіям за допомогу та зауважив, що демократи під час виборчої кампанії чітко виступали за підтримку України.

За словами президента, одним із важливих наслідків виборів може стати відновлення тіснішої взаємодії між Вашингтоном і європейськими союзниками. Зеленський зазначив, що за останні два роки зв’язки між США та Європою дещо ослабли, хоча такий союз має вирішальне значення для протидії російській агресії.

«На мій погляд, ці ланки були трохи втрачені між Америкою та Європою за останні два роки. А цей союз для нас дуже важливий, бо без нього зупинити Путіна дуже складно. І тому надія на те, що тепер буде такий баланс влади, що нас будуть більше підтримувати», – сказав Зеленський.

Президент також пояснив, як посилення американської допомоги може вплинути на подальші дії Кремля. Якщо Конгрес США підтримуватиме значну фінансову допомогу Україні та постачання озброєння, це, на його думку, стане додатковим чинником тиску на Росію.

Зеленський припустив, що за таких умов Путін може замислитися над доцільністю продовження війни, якщо Україна й надалі отримуватиме підтримку від США та Європи.

Водночас глава держави висловив сподівання, що результати голосування допоможуть сформувати новий баланс сил у Вашингтоні, за якого Україна матиме більше підтримки. Саме це, за його словами, може створити сприятливіші умови для припинення російської агресії та досягнення миру.

Варто нагадати, що у Білому домі 5 листопада відбувається зустріч представників України та Росії за участю першої леді США Меланії Трамп. Сторони зібралися після гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, якій передувало локальне припинення вогню.