Дрони подолали понад 700 км й атакували один із найбільших НПЗ Росії

Підприємство входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії та виробляє авіаційне пальне

У російському Ярославлі безпілотники атакували нафтопереробний завод «Славнафта-ЯНОС». Після удару на території промислової зони спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Повідомлення про атаку з'явилося вночі 3 листопада. За інформацією Exilenova+, ціллю безпілотників став Ярославський нафтопереробний завод. Після удару на території промислової зони виникла пожежа.

На момент підготовки матеріалу офіційної інформації про характер пошкоджень підприємства та можливу зупинку його роботи не було. Також не повідомлялося, які саме виробничі об'єкти могли постраждати.

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Що відомо про Ярославський НПЗ

«Славнафта-ЯНОС» (Ярославнафтооргсинтез) – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод розпочав роботу у 1961 році та входить до п'ятірки найбільших НПЗ країни за обсягами переробки нафти.

Підприємство розташоване більш ніж за 700 км від державного кордону України та приблизно за 250 км на північний схід від Москви. Його виробничий майданчик займає 809,1 га.

Потужність заводу становить близько 15 млн тонн нафти на рік, або приблизно 300 тис. барелів на добу. За даними Reuters, у 2024 році підприємство переробило 14,9 млн тонн нафтової сировини.

Завод належить компанії «Славнафта», яку спільно контролюють дві великі російські нафтові компанії – «Роснафта» і «Газпром нафта».

ЯНОС виробляє широкий асортимент нафтопродуктів. Зокрема, підприємство випускає:

автомобільний бензин і дизельне пальне стандарту Євро-5;

авіаційний гас і пальне для реактивних двигунів;

моторні, турбінні та промислові мастила;

мазут і бітум;

парафін та воскову продукцію;

ароматичні вуглеводні та зріджений газ.

Особливе значення має виробництво авіаційного пального. Продукція заводу постачається до центральних регіонів Росії та Московської агломерації. Підприємство також забезпечує потреби російської військової інфраструктури в нафтопродуктах, про що раніше повідомляла Служба безпеки України.

Скільки разів атакували Ярославський НПЗ

ЯНОС регулярно стає ціллю українських далекобійних безпілотників. Упродовж 2026 року завод неодноразово зазнавав ударів.

За даними німецької медіакомпанії DW, атака 28 серпня стала вже восьмою від початку року. Серед попередніх дат видання називало 28 березня, 26 квітня, 8 та 22 травня, 6 та 16 липня, 6 серпня.

У ніч проти 28 серпня безпілотники знову атакували підприємство. Тоді на території заводу виникла масштабна пожежа. Ураження підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

Згодом, 17 вересня, Ярославський НПЗ знову опинився під ударом. За інформацією Reuters, пошкоджень зазнала установка первинної переробки нафти АВТ-3. Її потужність становить 17 140 тонн сировини на добу – близько 40% загальної потужності підприємства.

На той момент ще одна велика установка – АВТ-4, яка забезпечує приблизно 33% потужності заводу, – перебувала на ремонті після пошкоджень під час попередньої атаки 28 серпня.

Одна із попередніх атак на підприємство фото: Exilenova+

Після вересневого удару ЯНОС зупинив переробку сирої нафти. Про це Reuters повідомило з посиланням на чотири джерела в нафтовій галузі.

До нинішнього повідомлення про атаку міжнародні медіа та українські джерела повідомляли щонайменше про дев'ять попередніх атак на підприємство у 2026 році.

Нагадаємо, після вересневого удару по Ярославському НПЗ підприємство зіткнулося з пошкодженням однієї з ключових установок первинної переробки нафти. Через це завод був змушений призупинити роботу, а його продукцію перестали виставляти на продаж на внутрішній товарній біржі Росії.