Адвокат поспілкувалася із Сенцовим у колонії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами адвоката, Сенцов зараз перебуває у спільній казармі на 50-60 осіб

Сенцов розповів адвокату, що зараз він добре харчується і займається спортом

Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова 1 березня відвідала в колонії в Лабитнангі адвокат Ольга Дінзе.

«Почуває він себе нормально. На мій погляд, він досить сильно поправився. Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом. Час він приділяє собі і творчості. Він постійно в роботі, як він пояснює, вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю. Будь-яких нарікань з боку адміністрації щодо нього не надходить. Він, відповідно, не скаржиться», – розповіла Дінзе.

За словами адвоката, Сенцов зараз перебуває у спільній казармі на 50-60 осіб.

Раніше повідомлялося, що російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.

Як відомо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листи від трьох українських політв’язнів Кремля - Олега Сенцова, Микола Карпюка та Романа Сущенка.

Джерело: Крим.Реалії