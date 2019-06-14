Адвокат розповів, чи можливо повернути в державну власність «Межигір’я»
«Главком» ще у 2016 році писав про те, що колишній президент Віктор Ющенко буквально подарував резиденцію «Межигір’я» Віктору Януковичу на день народження 9 липня 2007 року
14 червня в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «Реституція «Межигір’я». Правовий аналіз».
Запрошені гості: Дмитро Моргун, адвокат, який розкаже про поняття реституції, чи можливо повернути в державну власність резиденцію «Межигір’я».
Раніше повідомлялося, що Громадська рада при Агентстві з питань розшуку та управління корупційними активами (АРМА) висловила незадоволення результатами конкурсу з відбору нового управителя для комплексу «Межигір’я».
Так, у конкурсі перемогла маловідома компанія без відповідного досвіду ТОВ «Скомпані», директор якої – політолог, пов’язаний з колишнім регіоналом Євгеном Мураєвим.
Громадська рада при АРМА закликала відомство провести новий відбір.
Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що колишній президент Віктор Ющенко буквально подарував резиденцію Віктору Януковичу на день народження 9 липня 2007 року.