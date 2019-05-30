Громадська рада при АРМА вимагає провести новий конкурс на управителя «Межигір’я»



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Національний парк України «Межигір'я»

Громадська рада закликала АРМА провести новий конкурс з відбору управителя «Межигір’я», щоб відібрати професійного управителя

Громадська рада при Агентстві з питань розшуку та управління корупційними активами (АРМА) висловила незадоволення результатами конкурсу з відбору нового управителя для комплексу «Межигір’я».

Про це йдеться в оприлюдненій заяві Громадської ради.

Так, у конкурсі перемогла маловідома компанія без відповідного досвіду ТОВ «Скомпані», директор якої – політолог, пов’язаний з колишнім регіоналом Євгеном Мураєвим.

Громадська рада при АРМА закликала відомство провести новий відбір.

«Ми розуміємо, що такий критерій як регіонал чи нерегіонал не може бути застосований до учасників конкурсу. Втім, факти свідчать про те, що ТОВ «Скомпані» не має необхідних досвіду та фінансів для управління таким чутливим активом як «Межигір’я», - йдеться в заяві.

Тому громадська рада закликала АРМА «провести новий конкурс з відбору управителя «Межигір’я», щоб відібрати професійного управителя, який зможе підтвердити досвід, фінанси, а також бізнес-план, що врахує соціальні ініціативу активу».

У раді також зазначили, що на засіданні тендерного комітету не було озвучено, як саме переможець конкурсу планує налагодити підприємництво на території резиденції, яке б забезпечило сплату податків до бюджету і при цьому забезпечувало б підтримку діючих соціальних ініціатив, таких як Музей корупції, реабілітація ветеранів та літній відпочинок для дітей учасників бойових дій.

Представники громадської ради при АРМА відзначили, що конкурс «був проведений відкрито», проте жоден з учасників не заявив «конструктивних пропозицій» щодо управління арештованою резиденцією.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що новим управителем «Національного парку України «Межигір'я» став Олексій Вороненко, який був помічником депутата Євгена Мураєва.

До слова, 29 травня «Національний парк України «Межигір'я» закрив свої двері для відвідувачів. Адміністрація парку побоюється рейдерського захоплення території «Межигір'я».

Довідково, це була вже п'ята спроба АРМА обрати нового управителя рухомим, нерухомим майном та корпоративними правами ТОВ «Танталіт», яке володіло «Межигір'ям».