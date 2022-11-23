Головна Новини
search button user button menu button

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Адвокат В’ячеслава Богуслаєва Руслан Волинець
скріншот з відео

Юрист Руслан Волинець оприлюднив нові деталі у справі «Мотор Січі»

Адвокат В’ячеслава Богуслаєва Руслан Волинець повідомив, що президент «Мотор Січі» ніколи не відмовлявся від українського громадянства.

Про це він розповів у інтерв’ю на каналі «Легіст».

Українські ЗМІ неодноразово писали про отримання В’ячеславом Богуслаєвим російського паспорта. За словами Руслана Волинця, у матеріалах справи щодо «Мотор Січі» представлені тільки ксерокопія паспорта, ксерокопія заявок щодо отримання, тобто все те, що можна без проблем знайти в інтернеті.  

«Заявка на отримання паспорта, картка на отримання повинні бути заповнені власноручно і підписані. Я зараз, маючи можливість дивитися як пише пан Богуслаєв і, відповідно, бачити який підпис він ставить, можу стверджувати, що в цій картці ні почерк, ні підпис йому не належать», - заявив адвокат.

Крім того, як повідомив Руслан Волинець, у 2000-і роки, коли цей документ наче був виданий, для отримання російського паспорта необхідно було відмовитися від українського громадянства. Однак жодних фактів, що підтверджували б відмову В’ячеслава Богуслаєва від українського громадянства не було й немає. Він був і залишається громадянином України. 

«Той документ, який ми називаємо російським паспортом, є несправжнім. Цього документу точно немає ніде в правоохоронних органах, тому що його фізично нема. І обставин появи цього «документу» пан Богуслаєв пояснював, неодноразово, відповідним правоохоронним і не тільки правоохоронним органам України», - повідомив Руслан Волинець.

Також адвокат додав, що інформація про начебто російське громадянство було долучена до матеріалів справи лише для створення певного зовнішнього негативного антуражу. Оскільки, питання щодо отримання російського громадянства Богуслаєву не інкримінується та наразі не є злочином. 

Нагадаємо, 22 жовтня директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента компанії «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву вигляді тримання під вартою.

Теги: Мотор Січ президент громадянство адвокат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетна система залпового вогню «Вільха»
Україна може використати потужності «Мотор Січі» для виробництва вітчизняних ракет
14 листопада, 13:22
«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України
«Укртатнафта», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та інші підприємства переходять у власність держави
7 листопада, 11:54
В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у співпраці з ворогом
Співпраця Богуслаєва із РФ. Колектив «Мотор Січі» виступив із заявою
24 жовтня, 16:22

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Від Зеленського цього не чекали
53K
Що пригальмовує контрнаступ ЗСУ – пояснення Банкової
47K
Вимагаємо електричної справедливості! Як блекаут розсварив українців
43K
Киргизстан відреагував на заяву тюркського батальйону, який воює проти Путіна
24K
В України з'явився шанс отримати танки з Європи та США: подробиці
23K
Відома телеведуча розповіла, як митрополит Павло вибив зуби журналістці

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Сьогодні, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Сьогодні, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту