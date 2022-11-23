Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва

Юрист Руслан Волинець оприлюднив нові деталі у справі «Мотор Січі»

Адвокат В’ячеслава Богуслаєва Руслан Волинець повідомив, що президент «Мотор Січі» ніколи не відмовлявся від українського громадянства.

Про це він розповів у інтерв’ю на каналі «Легіст».

Українські ЗМІ неодноразово писали про отримання В’ячеславом Богуслаєвим російського паспорта. За словами Руслана Волинця, у матеріалах справи щодо «Мотор Січі» представлені тільки ксерокопія паспорта, ксерокопія заявок щодо отримання, тобто все те, що можна без проблем знайти в інтернеті.

«Заявка на отримання паспорта, картка на отримання повинні бути заповнені власноручно і підписані. Я зараз, маючи можливість дивитися як пише пан Богуслаєв і, відповідно, бачити який підпис він ставить, можу стверджувати, що в цій картці ні почерк, ні підпис йому не належать», - заявив адвокат.

Крім того, як повідомив Руслан Волинець, у 2000-і роки, коли цей документ наче був виданий, для отримання російського паспорта необхідно було відмовитися від українського громадянства. Однак жодних фактів, що підтверджували б відмову В’ячеслава Богуслаєва від українського громадянства не було й немає. Він був і залишається громадянином України.

«Той документ, який ми називаємо російським паспортом, є несправжнім. Цього документу точно немає ніде в правоохоронних органах, тому що його фізично нема. І обставин появи цього «документу» пан Богуслаєв пояснював, неодноразово, відповідним правоохоронним і не тільки правоохоронним органам України», - повідомив Руслан Волинець.

Також адвокат додав, що інформація про начебто російське громадянство було долучена до матеріалів справи лише для створення певного зовнішнього негативного антуражу. Оскільки, питання щодо отримання російського громадянства Богуслаєву не інкримінується та наразі не є злочином.

Нагадаємо, 22 жовтня директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента компанії «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву вигляді тримання під вартою.