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Суд обрав Богуслаєву запобіжний захід

Надія Клочко
glavcom.ua
Суд обрав Богуслаєву запобіжний захід
Слідство підозрює Вячеслава Богуслаєва у співпраці з Росією
фото: Ґрати

Президент «Мотор Січі» наступні 60 днів проведе за ґратами

За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента компанії «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора», – зазначається у повідомленні.

Крім президента «Мотор Січі», аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Відомо, що обом фігурантам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. 

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року.

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Теги: Мотор Січ

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