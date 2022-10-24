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Співпраця Богуслаєва із РФ. Колектив «Мотор Січі» виступив із заявою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Співпраця Богуслаєва із РФ. Колектив «Мотор Січі» виступив із заявою
В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у співпраці з ворогом
фото з відкритих джерел

Колектив «Мотор Січі» про Богуслаєва: Щиро віримо у його невинність й завжди довіряли йому як своєму лідеру

Трудовий колектив АТ «Мотор Січ» звернувся до керівництва держави із заявою на захист президента свого підприємства В'ячеслава Богуслаєва, затриманого за підозрою у співпраці з Росією. Текст звернення опубліковано на сайті підприємства.

«Наразі ми, запорізькі моторобудівники, глибоко схвильовані затриманням нашого керівника за такими обурливими підозрами. Ми вважаємо, що так не можна ставитися до людини, яка все своє життя присвятила Україні, яка живе й працює поряд з нами, під щоденними обстрілами, ризикуючи власним життям. Ми щиро віримо у його невинність й завжди довіряли йому як своєму лідеру, що дбає про світле майбутнє нескореної України, вітчизняного авіабудування, про долю підприємства та кожного моторобудівника», – йдеться в повідомленні.

Колектив зазначає, що Богуслаєв протягом 30 років «зумів не тільки зберегти підприємство, а й технологічні, конструкторські та виробничі потужності, зробив усе для розвитку школи авіаційного двигунобудування».

«За його ініціативи в складних умовах на підприємстві створена нова для України вертольотобудівна галузь промисловості. Сьогодні ми єдині в країні виробляємо лопаті для гвинтокрилів, освоюємо сучасне виробництво лопатей з композитних матеріалів, розробляємо нові авіаційні двигуни», – зазначає колектив.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики. 

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

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Теги: війна росія Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв

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