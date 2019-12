Директор ФБР розказав, чи втручалася Україна в американські вибори 2016 року

Загрозою для президентських виборів 2020 року в США Крістофер Рей назвав Росію

У Федерального бюро розслідувань (ФБР) США немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року. Про це директор ФБР Крістофер Рей заявив у коментарі ABC News.

У той же час Рей назвав Росію загрозою для президентських виборів 2020 року в США.

«У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року... Щодо самих виборів, ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу», - вважає директор ФБР.

NEW: Asked about Pres. Trump’s desire for Ukraine to investigate debunked conspiracy theory pushed by Rudy Giuliani and others, FBI Dir. Chris Wray tells @PierreTABC, “we have no information” supporting the theory. https://t.co/mYAwH5acs4 pic.twitter.com/2qiF6ZwKze