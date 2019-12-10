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    Директор ФБР розказав, чи втручалася Україна в американські вибори 2016 року

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    <span>Крістофер Рей: У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року</span> - Директор ФБР розказав, чи втручалася Україна в американські вибори 2016 року
    Крістофер Рей: У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року

    Загрозою для президентських виборів 2020 року в США Крістофер Рей назвав Росію

    У Федерального бюро розслідувань (ФБР) США немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року. Про це директор ФБР Крістофер Рей заявив у коментарі ABC News.

    У той же час Рей назвав Росію загрозою для президентських виборів 2020 року в США.

    «У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року... Щодо самих виборів, ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу», - вважає директор ФБР.

    Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявляв, що американці мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори. Він не виключив, що Україна втручалася в американські вибори в 2016 році.

    Втім, колишній радник президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.

    Крім того, колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна не втручалася у президентські вибори США в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп.

    Росія США вибори Дональд Трамп ФБР посол розслідування Україна Марі Йованович президент Майк Помпео радник
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