Адвокати Лавриновича читатимуть матеріали справи до 12 квітня

Генпрокуратура звинувачує Лавриновича в організації конституційного перевороту в 2010 році

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України й обмежив термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для захисту екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича до 12 квітня 2018 року. Про це повідомив начальник Департаменту спеціальних



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Олександр Лавринович вже ознайомився з матеріалами справи

Генпрокуратура звинувачує Лавриновича в організації конституційного перевороту в 2010 році

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України й обмежив термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для захисту екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича до 12 квітня 2018 року. Про це повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«Суд обмежив строк ознайомлення захисників Лавриновича з матеріалами справи до 12 квітня, хоча прокуратура просила значно менший строк», — сказав Горбатюк.

Водночас, за його словами, безпосередньо Лавринович ознайомився з матеріалами справи.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Департамент спецрозслідувань ГПУ завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича стосовно повернення до Конституції 1996 року.

Джерело: УНН