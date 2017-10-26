Адвокати Лавриновича читатимуть матеріали справи до 12 квітня
- Сьогодні, 14:55
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Генпрокуратура звинувачує Лавриновича в організації конституційного перевороту в 2010 році
Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України й обмежив термін ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для захисту екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича до 12 квітня 2018 року. Про це повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.
«Суд обмежив строк ознайомлення захисників Лавриновича з матеріалами справи до 12 квітня, хоча прокуратура просила значно менший строк», — сказав Горбатюк.
Водночас, за його словами, безпосередньо Лавринович ознайомився з матеріалами справи.
Нагадаємо, у грудні 2017 року Департамент спецрозслідувань ГПУ завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича стосовно повернення до Конституції 1996 року.
15 вересня 2017 Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і обрав для екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 2 листопада.
Але захист Лавриновича оскаржив рішення суду.
27 вересня 2017 Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката Лавриновича та скасував рішення Печерського районного суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.
Фігурантом цієї справи є також екс-президент Віктор Янукович. Генеральна прокуратура України викликає Януковича на 22 листопада 2017 для проведення слідчих дій в якості підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади.
Джерело: УНН